Цените на петрола регистрираха повишение за втори пореден ден по време на азиатската търговска сесия. Основен двигател на пазарите е несигурността около доставките от Венецуела, както и нарастващите притеснения относно производствените нива в Иран, предаде Ройтерс. Геополитическите рискове оказват силно влияние върху търговията, измествайки временно фокуса от прогнозите за свръхпредлагане.

Към 06:00 часа българско време фючърсите на сорта Brent от Северно море, които са референтни за Европа, отбелязаха ръст от 40 цента (0,7%) до ниво от 62,39 долара за барел. Американският лек суров петрол (WTI) също поскъпна с 35 цента (0,6%), достигайки цена от 58,11 долара за барел. Двата сорта суровина записаха увеличение от над 3 процента в предходната сесия след двудневен спад. Ако възходящата тенденция се запази, Brent е на път да приключи седмицата с ръст от 2,7%, докато при WTI се очаква повишение от 1,4%.

Приянка Сачдева, старши пазарен анализатор във Phillip Nova, коментира ситуацията:

„Пречките при доставките на санкционираните барели и стабилните сигнали за търсенето засега противодействат на ефектите от очакваното свръхпредлагане през 2026 година“. Тя допълни, че ескалацията на геополитическото напрежение подкрепя настоящия импулс за покачване на цените.

Пазарите реагираха остро на събитията във Венецуела от края на миналата седмица, свързани със задържането на Николас Мадуро при американска военна операция. Изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Вашингтон ще поеме контрол над петролния сектор на южноамериканската държава, засили опасенията относно бъдещето на доставките.

Допълнителен фактор за напрежението са гражданските протести в Иран, който остава ключов играч в добива на петрол в Близкия изток. Наред с това, съществуват опасения от разрастване на войната между Русия и Украйна, което би могло да засегне руския експорт на суровината. Ройтерс отбелязва, че съвкупността от тези фактори засилва тревогите около глобалното предлагане.

Тина Тенг, пазарен стратег в Moomoo ANZ, поясни динамиката на пазара: „Скокът в цените се дължи основно на твърденията на Тръмп, че САЩ ще контролират износа на петрол от Венецуела, което може да доведе до по-високи цени спрямо досегашните продажби с отстъпка“.

Междувременно източници, запознати със ситуацията, съобщават за проявен интерес към износа на венецуелски петрол от страна на енергийния гигант Chevron, както и от големите търговски къщи Vitol и Trafigura, което допълнително подгрява спекулациите на пазара.