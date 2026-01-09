Хебър уреди проверките по време на подготовката

Футболният Хебър (Пазарджик) ще изиграе общо шест контролни срещи по време на зимната си подготовка преди подновяването на сезона във Втора лига.
„Зелените“ ще се изправят срещу Ботев (Ихтиман) в първата си проверка на 17 януари, а четири дни по-късно ще имат за противник тима на Спортист (Своге).
От 22 януари до 1 февруари пазарджиклии ще проведат подготвителен лагер в турския курорт Анталия, като там планират три контроли – срещу Кизилжар (Казахстан) на 24 януари, срещу Графичар (Сърбия) на 28 януари и срещу Слога Добой (Босна и Херцеговина) на 31 януари.
Последната контрола на Хебър ще се изиграе на 6 или 7 февруари, а съперник на състава от Пазарджик ще бъде Рилски спортист.

