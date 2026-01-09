НА ЖИВО
          НачалоСвятКрими

          Иран без интернет: протести, жертви и ескалиращи репресии в цялата страна (ВИДЕО)

          Снимка: Facebook
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          В четвъртък вечер Иран беше обхванат от пълно интернет затъмнение, на фона на масови протести срещу тежките икономически условия, които засилиха натиска върху управляващите. Причините за прекъсването останаха неясни, като за ситуацията първоначално съобщи мониторинговата организация NetBlocks. Подобни действия от страна на властите вече са прилагани и преди в отговор на обществени вълнения, отбелязва The Guardian.

          Смъртоносни сблъсъци в Иран след седмица на протести срещу нарастващите разходи

          Още по-рано през деня NetBlocks информира за сериозни прекъсвания на интернет връзката в западния град Керманшах, докато силите за сигурност засилваха репресиите срещу протестиращите.

          Жертви и насилие по улиците

          Базираната в Норвегия неправителствена организация Ирански човешки права (IHR) съобщи, че от началото на демонстрациите в края на декември най-малко 45 души са били убити, сред които осем деца, при действия на иранските сили за сигурност.

          Стачки и затворени магазини

          В четвъртък търговци в кюрдските региони откликнаха на призив на седем кюрдски политически групи за обща стачка, като затвориха магазините си не само там, но и в десетки други градове из Иран. Правозащитната организация Hengaw публикува кадри на празни търговски улици в провинциите Илам, Керманшах и Лорестан, като обвини властите, че са стреляли по демонстранти в Керманшах и близкия град Камяран, ранявайки няколко души.

          Протестите вече са достигнали и 31-те провинции на страната, без признаци за отслабване на движението.

          Символичен удар в провинция Фарс

          В южната провинция Фарс демонстранти събориха статуята на Касем Сюлеймани – бивш високопоставен командир на силите „ал-Кудс“ към Революционната гвардия, смятан за герой от митични размери от поддръжниците на властта. Потвърдени видеокадри показаха ликуващи протестиращи, докато монументът пада.

          Нощни демонстрации и нови жертви

          Въпреки тъмнината протестите продължиха и през нощта в четвъртък. Голямо множество се събра на булевард „Аятолах Кашани“ в Северозападен Техеран, съпроводено от автомобилни клаксони в знак на подкрепа, показват кадри от социалните мрежи, потвърдени от Agence France-Presse. Други изображения показаха демонстрации в западния град Абадан.

          Гутериш призова Иран да зачита правото на мирни протести

          Според IHR, жена, участвала в протест в Абадан късно в сряда, е била простреляна в окото. Организацията допълни, че сряда е била най-кървавият ден от 12-дневното движение досега, с 13 потвърдени жертви.

          „Доказателствата показват, че обхватът на репресиите става все по-насилен и по-мащабен с всеки изминал ден“,

          заяви директорът на IHR Махмуд Амири-Могадам, като уточни, че стотици са били ранени, а над 2000 души – арестувани.

