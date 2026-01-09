Изненада: Ленин се появи в парк-хотел „Москва“

Изненадващ „гост“ се появи в парк-хотел „Москва“, видя журналист от „Евроком“. Докато тече ремонт във фоайето на емблематичната 23-етажна сграда, работници премахнаха част от ламперия. Под нея се появи лист, залепен за стената, гласящ:
В дясната му страна има и цитат от Владимир Илич Ленин:
Работниците коментираха с учудване здравината на лепилото, тъй като по думите им „находката“ най-вероятно се е запазила в продължение на около 55 години.
