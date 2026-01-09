НА ЖИВО
      петък, 09.01.26
          Лайфстайл

          Изненада: Ленин се появи в парк-хотел „Москва“

          Снимка: Фейсбук
          Изненадващ „гост“ се появи в парк-хотел „Москва“, видя журналист от „Евроком“. Докато тече ремонт във фоайето на емблематичната 23-етажна сграда, работници премахнаха част от ламперия. Под нея се появи лист, залепен за стената, гласящ:

          „21 април – Общоградски ударен трудов ден“

          В дясната му страна има и цитат от Владимир Илич Ленин:

          „Комунистическите съботници имат грамадно историческо значение именно защото ни показват съзнателния и доброволен почин на работниците в развитието на производителността на труда, в преминаването към нова трудова дисциплина, в създаването на социалистически условия на стопанство и живот.“

          Работниците коментираха с учудване здравината на лепилото, тъй като по думите им „находката“ най-вероятно се е запазила в продължение на около 55 години.

