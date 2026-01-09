В контекста на въвеждането на единната европейска валута и текущия период на двойно обращение, банките в България въвеждат специална организация на работа. Финансовите институции предприемат допълнителни мерки, целящи да осигурят максимално бърз и удобен процес за всички потребители.
За да улеснят както гражданите, така и бизнеса при обмяната на наличните банкноти и монети от левове в евро, редица банкови клонове ще работят извънредно през съботните дни на месец януари. Тази промяна в графика цели да предостави на клиентите повече възможности за извършване на необходимите операции в удобно за тях време, извън стандартната работна седмица.
Банковите институции са мобилизирали допълнителен персонал, за да гарантират спокойна и ефективна обмяна на валутата. Конвертирането се извършва по фиксирания курс, без начисляване на такси за клиентите и без лимити. Въпреки това, за суми над 30 000 лв. е необходима предварителна заявка. Важно уточнение е, че при обмяната на левове в евро, клиентите и лицата, които не са клиенти на дадена банка, се третират идентично. При необходимост може да се изисква попълване на документи в съответствие със Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).
Подробна информация за конкретните дежурни клонове и тяхното работно време ще бъде публикувана своевременно на интернет страниците на съответните банки, както и на уебсайта на Асоциацията на банките в България (АББ). Секторът остава ангажиран с осигуряването на плавен преход към еврото, като приоритет са удобството и спокойствието на гражданите.
Тия циркове ги дължим на ония баламурници продажни от правителството и основно на водопадния,който бил голям подмазвач,проблемите почнаха,хората мръзнат на кучешкия студ по цял ден за заветното евро и на виновниците ни кой не се сеща да търси сметка.Щяло да има голям келепир,от еврозоната,сякаш ни канят там на мохабет,на свинско и винско,в клуба на богатите и тям подобни простотии.Че западняците да не са будали,все гледат да ударят кьоравото,да ни ограбят и да ни скроят някой кюляф,да ни ограбят,и сега е така,само че с течение на времето ще се изяснят способите и ефектите на грабежа,дано по-скоро се разпадне тоя келяв съюз,че вече байгън.
И в неделя да работят,все тая,трябва да удължат срока с половин или с цяла година и да се радват ,ако всичко мине гладко и без ексцесии.Ако вземат да си настояват на ината и след януари да започнат в магазините да искат само евро,ще стане манджа с грозде,маса народ няма да им евро,а само левчета и разправиите са готови,и пред банките обстановката ще се наелектризира,ще има боксьорски и каубойски двубои.
Пропуснаха да кажат нещо много съществено,кой плаща на банките за тази извънредна работа,та нали са честни,а частника не работи за чест и слава.И не мога да си представя как ще се разпъргавят,без да описват всичко подробно в разни бумаги,по този начин всичко става мудно и тромаво,за един клиент ако пилеят по 20 минути в най-добрия случай,кога ще е тая работа,кога ще минат милиони граждани да си обменят парите,оболдеть.