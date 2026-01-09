В контекста на въвеждането на единната европейска валута и текущия период на двойно обращение, банките в България въвеждат специална организация на работа. Финансовите институции предприемат допълнителни мерки, целящи да осигурят максимално бърз и удобен процес за всички потребители.

За да улеснят както гражданите, така и бизнеса при обмяната на наличните банкноти и монети от левове в евро, редица банкови клонове ще работят извънредно през съботните дни на месец януари. Тази промяна в графика цели да предостави на клиентите повече възможности за извършване на необходимите операции в удобно за тях време, извън стандартната работна седмица.

Банковите институции са мобилизирали допълнителен персонал, за да гарантират спокойна и ефективна обмяна на валутата. Конвертирането се извършва по фиксирания курс, без начисляване на такси за клиентите и без лимити. Въпреки това, за суми над 30 000 лв. е необходима предварителна заявка. Важно уточнение е, че при обмяната на левове в евро, клиентите и лицата, които не са клиенти на дадена банка, се третират идентично. При необходимост може да се изисква попълване на документи в съответствие със Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Подробна информация за конкретните дежурни клонове и тяхното работно време ще бъде публикувана своевременно на интернет страниците на съответните банки, както и на уебсайта на Асоциацията на банките в България (АББ). Секторът остава ангажиран с осигуряването на плавен преход към еврото, като приоритет са удобството и спокойствието на гражданите.