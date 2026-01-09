ИЗВЪНРЕДНО: Русия удари Украйна с „Орешник“ (ВИДЕО)

Руските военнослужещи, в отговор на атаката на Киев срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин, са нанесли масиран удар по критични обекти на територията на Украйна, включително използвайки комплекса „Орешник“. Това съобщи Министерството на отбраната на Русия.

„Тази нощ, в отговор на терористичната атака на киевския режим срещу резиденцията на президента на Руската федерация в Новгородска област, извършена в нощта на 29 декември 2025 г., Руските въоръжени сили нанесоха масиран удар с високоточни оръжия с голям обсег, базирани на суша и по море, включително с мобилния наземен ракетен комплекс със среден обсег „Орешник", както и с ударни безпилотни летателни апарати по критични обекти на територията на Украйна", се казва в съобщението.

От ведомството уточняват, че „поставените цели на удара са постигнати“.