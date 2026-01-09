НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 09.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          ИЗВЪНРЕДНО: Русия удари Украйна с „Орешник“ (ВИДЕО)

          0
          503
          Снимка: Facebook
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Руските военнослужещи, в отговор на атаката на Киев срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин, са нанесли масиран удар по критични обекти на територията на Украйна, включително използвайки комплекса „Орешник“. Това съобщи Министерството на отбраната на Русия.

          „Тази нощ, в отговор на терористичната атака на киевския режим срещу резиденцията на президента на Руската федерация в Новгородска област, извършена в нощта на 29 декември 2025 г., Руските въоръжени сили нанесоха масиран удар с високоточни оръжия с голям обсег, базирани на суша и по море, включително с мобилния наземен ракетен комплекс със среден обсег „Орешник“, както и с ударни безпилотни летателни апарати по критични обекти на територията на Украйна“,

          се казва в съобщението.
          - Реклама -

          От ведомството уточняват, че „поставените цели на удара са постигнати“.

          „Поразени бяха обекти за производство на безпилотни летателни апарати, използвани при терористичната атака, както и енергийна инфраструктура, осигуряваща работата на военно-промишления комплекс на Украйна“,

          допълва руското Министерство на отбраната.

          Руските военнослужещи, в отговор на атаката на Киев срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин, са нанесли масиран удар по критични обекти на територията на Украйна, включително използвайки комплекса „Орешник“. Това съобщи Министерството на отбраната на Русия.

          „Тази нощ, в отговор на терористичната атака на киевския режим срещу резиденцията на президента на Руската федерация в Новгородска област, извършена в нощта на 29 декември 2025 г., Руските въоръжени сили нанесоха масиран удар с високоточни оръжия с голям обсег, базирани на суша и по море, включително с мобилния наземен ракетен комплекс със среден обсег „Орешник“, както и с ударни безпилотни летателни апарати по критични обекти на територията на Украйна“,

          се казва в съобщението.
          - Реклама -

          От ведомството уточняват, че „поставените цели на удара са постигнати“.

          „Поразени бяха обекти за производство на безпилотни летателни апарати, използвани при терористичната атака, както и енергийна инфраструктура, осигуряваща работата на военно-промишления комплекс на Украйна“,

          допълва руското Министерство на отбраната.
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Европа на ръба: амбициите на Тръмп за Гренландия разтревожиха НАТО и съюзниците

          Дамяна Караджова -
          Президентът Доналд Тръмп търси нови геополитически придобивки за визията си за американско влияние през XXI век
          Общество

          Запалени от „терористични агенти“: Иранската телевизия съобщи за първи път за протестите

          Никола Павлов -
          Иранските държавни медии за първи път официално коментираха демонстрациите, които обхванаха страната през изминалата нощ. В кратко съобщение по държавната телевизия беше заявено, че...
          Война

          „Ню Йорк Таймс“: Първа реакция от Пентагона на удара с „Орешник“

          Никола Павлов -
          Русия може да е използвала ракета, способна да носи ядрена бойна глава, при удара по Лвовска област в нощта на 9 януари, което представлява...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions