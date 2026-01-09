ИЗВЪНРЕДНО: Русия удари Украйна с „Орешник“ (ВИДЕО)

Руските военнослужещи, в отговор на атаката на Киев срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин, са нанесли масиран удар по критични обекти на територията на Украйна, включително използвайки комплекса „Орешник“. Това съобщи Министерството на отбраната на Русия.
От ведомството уточняват, че „поставените цели на удара са постигнати“.
