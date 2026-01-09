НА ЖИВО
          Какво стана ясно от срещата между клубовете и ръководните органи на българския футбол?

          "За плейофната фаза имахме намерение да използваме системата “Бергер”, но предвид възможността ЦСКА и Левски да бъдат в една и съща четворка, се взе обединено решение да се използва софтуер при тегленото на програмата за плейофите" - заяви заместник-изпълнителният директор на БФС Добрин Гьонов

          Снимка: БГНЕС
          Заместник-изпълнителният директор на БФС Добрин Гьонов, говори пред медиите след срещата между клубовете от елита, Българския футболен съюз и Българската професионална футболна лига. На нея присъстваха представители на всички клубове с изключение на Черно море.

          В столицата се събраха Наско Сираков, Даниел Боримиров, Вангел Вангелов, Георги Караманджуков, Ангел Славков, Стефан Сотиров, Иво Котев, Енгибар Енгебаров, Илиян Филипов, Ивайло Петков и др.

          Не след дълго г-н Гьонов подчерта промените, които са направени още сега и ще влязат в сила от следващия сезон, когато отборите стават 14.  

          „Срещата беше много ползотворна, премина в добър тон. Бяха засегнати някои теми, които ние предварително бяхме изпратили в поканата. Беше обсъден стартът и форматът на сезон 2026/27, който предстои. Взехме решение да запазим стартовите дати на двата полусезона така, както са през настоящия сезон. Нашата цел е да се стремим да нямаме междинни кръгове или те да бъдат минимални. Досега вторият кръг от финалната фаза на Купа България се играе уикенд. Взехме решение и първият кръг да се играе през уикенда, за да могат повече хора да посетят мача. Мачовете, които са в петък или понеделник, да бъдат след 18:00 часа, за да дадем повече комфорт на публиката. Това предстои да бъде изговорено с телевизията.

          От миналата година УЕФА разпореди клубовете от Първа лига да взимат решение дали да дават част от солидарните плащания на тимовете от Втора лига. Клубовете от Първа лига се обединиха и взеха решение да подкрепят Втора лига със 17%. В края на сезона сума ще бъде дадена и на отборите от Трета лига.

          За плейофната фаза имахме намерение да използваме системата “Бергер”, но предвид възможността ЦСКА и Левски да бъдат в една и съща четворка, се взе обединено решение да се използва софтуер при тегленото на програмата за плейофите.

          Президентът взе еднолично решение да се свика комисия, която да инспектира терените на отборите от Първа лига. Същата тази комисия да мине отново седмица преди старта на пролетния полусезон“ – заяви заместник-изпълнителният директор на БФС Добрин Гьонов.

