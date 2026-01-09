НА ЖИВО
          Катастрофална пожарна обстановка в Австралия: трима души в неизвестност, масови евакуации

          Снимка: Facebook
          Трима души са в неизвестност след неконтролируемите горски пожари, които бушуват в австралийския щат Виктория. Огнената стихия вече е изпепелила домове и огромни горски площи, съобщиха властите, цитирани от „Ройтерс“.

          Комисарят по управление на извънредни ситуации на щата Тим Уибуш заяви на пресконференция, че пожарникарите се борят с 30 активни огнища, а степента на пожарна опасност е определена като „катастрофална“. По думите му прогнозираните за северната част на Виктория разрушителни ветрове и температури до 46 градуса по Целзий означават, че пожарите могат да станат напълно неудържими.

          „Днес е един от най-опасните дни за пожари, които този щат е преживявал от години“, заяви премиерът на щата Виктория Джасинта Алън.

          Пожарът край град Лонгууд е унищожил над 35 000 хектара гориста местност, а другият – в района на Уолва – е обхванал около 20 000 хектара. И двата пожара са избухнали в сряда, след като интензивна гореща вълна в южната част на страната създаде най-благоприятните условия за пожари от 2019 г. насам.

          Тогава, по време на т.нар. „Черно лято“, горски пожари опустошиха големи части от югоизточна Австралия и отнеха живота на 33 души.

          Най-голямото огнище край Лонгууд е унищожило жилищни и общински сгради, включително къщи, общински център и телефонна централа.

          „На този етап не можем да потвърдим точния мащаб на щетите. Все още е твърде опасно да влезем в района“, посочи Тим Уибуш.

          Заместник-комисарят на полицията във Виктория Боб Хил съобщи, че двама възрастни и едно дете са в неизвестност в района на Лонгууд. По думите му те са били посъветвани от пожарникарите да се укрият в домовете си, тъй като е било твърде късно за евакуация.

          „По-късно същия следобед екипите се върнаха на място и откриха, че къщата, пред която бяха видели тримата души, е напълно унищожена“, каза Хил.

          Десетки населени места в близост до огнищата вече са евакуирани, а държавни паркове и къмпинги са затворени заради изключително опасната обстановка.

          - Реклама -

