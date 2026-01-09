НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 09.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Кая Калас: Ударът с „Орешник“ е предупреждение към Европа и САЩ, трябва да бръкнем по-дълбоко в запасите си от ПВО

          0
          161
          Кая Калас
          Кая Калас
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Ударът на Русия с балистична ракета „Орешник“ по Лвов е предупреждение към Европа и САЩ, които трябва да предадат повече системи за противовъздушна отбрана (ПВО) на Украйна, за да не се повтаря това повече. Това заяви върховният представител на ЕС за външните работи и политиката на сигурност Кая Калас в своя профил в социалната мрежа X.

          - Реклама -

          „Путин не иска мир, отговорът на Русия на дипломацията е повече ракети и унищожение. Смъртоносната тенденция на повтарящи се големи руски удари ще продължи, докато не помогнем на Украйна да я спре“, пише ръководителят на европейската дипломация.

          „Съобщеното използване на ракета „Орешник“ е очевидна ескалация срещу Украйна и предупреждение към Европа и САЩ“, добавя Калас. „ЕС трябва да бръкне по-дълбоко в запасите си от ПВО и да ги достави сега. Освен това трябва да повишим още цената на тази война за Москва, включително чрез затягане на санкциите“.

          Ударът на Русия с балистична ракета „Орешник“ по Лвов е предупреждение към Европа и САЩ, които трябва да предадат повече системи за противовъздушна отбрана (ПВО) на Украйна, за да не се повтаря това повече. Това заяви върховният представител на ЕС за външните работи и политиката на сигурност Кая Калас в своя профил в социалната мрежа X.

          - Реклама -

          „Путин не иска мир, отговорът на Русия на дипломацията е повече ракети и унищожение. Смъртоносната тенденция на повтарящи се големи руски удари ще продължи, докато не помогнем на Украйна да я спре“, пише ръководителят на европейската дипломация.

          „Съобщеното използване на ракета „Орешник“ е очевидна ескалация срещу Украйна и предупреждение към Европа и САЩ“, добавя Калас. „ЕС трябва да бръкне по-дълбоко в запасите си от ПВО и да ги достави сега. Освен това трябва да повишим още цената на тази война за Москва, включително чрез затягане на санкциите“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          САЩ изпратиха 14 големи военнотранспортни самолета и тежковъоръжени хеликоптери в три бази във Великобритания

          Иван Христов -
          Военнотранспортни самолети и тежко въоръжени хеликоптери на САЩ са пристигнали в три военни бази във Великобритания, съобщава The Times. Разположени са общо 14 самолета...
          Война

          Ту-142МК изпълни дозареждане над Северния полюс за първи път в историята на руския ВМФ

          Иван Христов -
          Военни пилоти от Северния флот на Русия са изпълнили първото презареждане във въздуха на самолет Ту-142МК близо до Северния полюс, прекарвайки във въздуха приблизително...
          Война

          ВСУ са взели инициативата в Купянск, блокирали са руски части в северната част на града

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са успели да обърнат хода на събитията в района на Купянск. Това заяви в ефира на „24 Канал“ Юрий...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions