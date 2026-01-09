Кая Калас: Ударът с „Орешник“ е предупреждение към Европа и САЩ, трябва да бръкнем по-дълбоко в запасите си от ПВО

Ударът на Русия с балистична ракета „Орешник“ по Лвов е предупреждение към Европа и САЩ, които трябва да предадат повече системи за противовъздушна отбрана (ПВО) на Украйна, за да не се повтаря това повече. Това заяви върховният представител на ЕС за външните работи и политиката на сигурност Кая Калас в своя профил в социалната мрежа X.

„Путин не иска мир, отговорът на Русия на дипломацията е повече ракети и унищожение. Смъртоносната тенденция на повтарящи се големи руски удари ще продължи, докато не помогнем на Украйна да я спре“, пише ръководителят на европейската дипломация.

„Съобщеното използване на ракета „Орешник“ е очевидна ескалация срещу Украйна и предупреждение към Европа и САЩ“, добавя Калас. „ЕС трябва да бръкне по-дълбоко в запасите си от ПВО и да ги достави сега. Освен това трябва да повишим още цената на тази война за Москва, включително чрез затягане на санкциите“.