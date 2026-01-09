Километрична опашка от тирове на границата с Гърция заради 48-часова блокада

Километрична колона от тежкотоварни камиони се образува на българо-гръцката граница, след като гръцките фермери обявиха 48-часова блокада на граничните преходи към Гърция. Протестът започна в четвъртък и засяга не само тировете, но по закана на фермерите в определени интервали може да бъде ограничено и движението на леки автомобили.

- Реклама -

На ГКПП „Кулата – Промахон“ се образува дълга опашка от камиони, като трафикът за тежкотоварни автомобили е напълно спрян, а леки коли се пропускат ограничено. На по-малките гранични пунктове движението е блокирано изцяло.

Към 7:30 часа в петък сутринта обстановката остава непроменена – тировете продължават да изчакват, без яснота кога протестът ще бъде прекратен.

Цветан е един от шофьорите, които са блокирани на границата още от началото на стачката.

„Стоя и изчаквам. Дойдох на границата 15 минути след като я затвориха в 12 часа в четвъртък. Бях петият камион на опашката. Казаха, че са обявили стачка за 48 часа. Кога ще отворят границата – не знам“, разказва той.

По думите му нощта е преминала сравнително спокойно, въпреки студа.

„Студено е, но камионите ни са оборудвани с печки. Въпреки това не е нормално да ни спират по този начин. Има и други начини, според мен, да се постигнат целите на тази стачка. Те само пречат на нас – шофьорите на тежкотоварни камиони“, подчерта Цветан.

Шофьорът е категоричен, че протестът трябва да се провежда на друго място.

„Гръцките фермери могат да протестират пред парламента в Атина, а не да пречат на трафика по границата. Чакането и загубата на товара ще окаже голямо влияние върху нас. Пътувам за Серес. Имах наряд от четвъртък. Можеше да натоварим още преди ден, но се оказа, че няма да се случи“, допълни той.

Протестът на фермерите е свързан с искания за субсидии, данъчни облекчения и по-ниски разходи за горива и енергия, като към момента няма информация за постигане на договореност с гръцкото правителство.