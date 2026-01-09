НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 09.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Километрична опашка от тирове на границата с Гърция заради 48-часова блокада

          0
          8
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Километрична колона от тежкотоварни камиони се образува на българо-гръцката граница, след като гръцките фермери обявиха 48-часова блокада на граничните преходи към Гърция. Протестът започна в четвъртък и засяга не само тировете, но по закана на фермерите в определени интервали може да бъде ограничено и движението на леки автомобили.

          - Реклама -

          На ГКПП „Кулата – Промахон“ се образува дълга опашка от камиони, като трафикът за тежкотоварни автомобили е напълно спрян, а леки коли се пропускат ограничено. На по-малките гранични пунктове движението е блокирано изцяло.

          Към 7:30 часа в петък сутринта обстановката остава непроменена – тировете продължават да изчакват, без яснота кога протестът ще бъде прекратен.

          Цветан е един от шофьорите, които са блокирани на границата още от началото на стачката.

          Гръцките фермери засилват протестните действия Гръцките фермери засилват протестните действия

          „Стоя и изчаквам. Дойдох на границата 15 минути след като я затвориха в 12 часа в четвъртък. Бях петият камион на опашката. Казаха, че са обявили стачка за 48 часа. Кога ще отворят границата – не знам“, разказва той.

          По думите му нощта е преминала сравнително спокойно, въпреки студа.

          „Студено е, но камионите ни са оборудвани с печки. Въпреки това не е нормално да ни спират по този начин. Има и други начини, според мен, да се постигнат целите на тази стачка. Те само пречат на нас – шофьорите на тежкотоварни камиони“, подчерта Цветан.

          Шофьорът е категоричен, че протестът трябва да се провежда на друго място.

          „Гръцките фермери могат да протестират пред парламента в Атина, а не да пречат на трафика по границата. Чакането и загубата на товара ще окаже голямо влияние върху нас. Пътувам за Серес. Имах наряд от четвъртък. Можеше да натоварим още преди ден, но се оказа, че няма да се случи“, допълни той.

          Протестът на фермерите е свързан с искания за субсидии, данъчни облекчения и по-ниски разходи за горива и енергия, като към момента няма информация за постигане на договореност с гръцкото правителство.

          Километрична колона от тежкотоварни камиони се образува на българо-гръцката граница, след като гръцките фермери обявиха 48-часова блокада на граничните преходи към Гърция. Протестът започна в четвъртък и засяга не само тировете, но по закана на фермерите в определени интервали може да бъде ограничено и движението на леки автомобили.

          - Реклама -

          На ГКПП „Кулата – Промахон“ се образува дълга опашка от камиони, като трафикът за тежкотоварни автомобили е напълно спрян, а леки коли се пропускат ограничено. На по-малките гранични пунктове движението е блокирано изцяло.

          Към 7:30 часа в петък сутринта обстановката остава непроменена – тировете продължават да изчакват, без яснота кога протестът ще бъде прекратен.

          Цветан е един от шофьорите, които са блокирани на границата още от началото на стачката.

          Гръцките фермери засилват протестните действия Гръцките фермери засилват протестните действия

          „Стоя и изчаквам. Дойдох на границата 15 минути след като я затвориха в 12 часа в четвъртък. Бях петият камион на опашката. Казаха, че са обявили стачка за 48 часа. Кога ще отворят границата – не знам“, разказва той.

          По думите му нощта е преминала сравнително спокойно, въпреки студа.

          „Студено е, но камионите ни са оборудвани с печки. Въпреки това не е нормално да ни спират по този начин. Има и други начини, според мен, да се постигнат целите на тази стачка. Те само пречат на нас – шофьорите на тежкотоварни камиони“, подчерта Цветан.

          Шофьорът е категоричен, че протестът трябва да се провежда на друго място.

          „Гръцките фермери могат да протестират пред парламента в Атина, а не да пречат на трафика по границата. Чакането и загубата на товара ще окаже голямо влияние върху нас. Пътувам за Серес. Имах наряд от четвъртък. Можеше да натоварим още преди ден, но се оказа, че няма да се случи“, допълни той.

          Протестът на фермерите е свързан с искания за субсидии, данъчни облекчения и по-ниски разходи за горива и енергия, като към момента няма информация за постигане на договореност с гръцкото правителство.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп: Лидерката на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо пристига във Вашингтон

          Дамяна Караджова -
          Американският президент Доналд Тръмп обяви, че лидерката на опозицията във Венецуела Мария Корина Мачадо ще посети Вашингтон
          Инциденти

          След потопа в Крумовград: учениците се връщат в клас, щетите тепърва се описват

          Десислава Димитрова -
          Учениците от наводнените населени места на територията на община Крумовград се връщат днес в класните стаи, въпреки че частичното бедствено положение остава в сила.
          Политика

          Решения за милиарди: кабинетът в оставка се насочва към парите за пенсии

          Десислава Димитрова -
          Министрите в оставка ще разгледат Дългосрочната инвестиционна политика на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions