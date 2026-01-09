Километрична опашка от тирове на границата с Гърция заради 48-часова блокада

Километрична колона от тежкотоварни камиони се образува на българо-гръцката граница, след като гръцките фермери обявиха 48-часова блокада на граничните преходи към Гърция. Протестът започна в четвъртък и засяга не само тировете, но по закана на фермерите в определени интервали може да бъде ограничено и движението на леки автомобили.
На ГКПП „Кулата – Промахон“ се образува дълга опашка от камиони, като трафикът за тежкотоварни автомобили е напълно спрян, а леки коли се пропускат ограничено. На по-малките гранични пунктове движението е блокирано изцяло.
Към 7:30 часа в петък сутринта обстановката остава непроменена – тировете продължават да изчакват, без яснота кога протестът ще бъде прекратен.
Цветан е един от шофьорите, които са блокирани на границата още от началото на стачката.
По думите му нощта е преминала сравнително спокойно, въпреки студа.
Шофьорът е категоричен, че протестът трябва да се провежда на друго място.
Протестът на фермерите е свързан с искания за субсидии, данъчни облекчения и по-ниски разходи за горива и енергия, като към момента няма информация за постигане на договореност с гръцкото правителство.
