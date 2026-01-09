Ким Чен-ун с обещание за безуслoвна подкрепа на Путин

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун е заявил в писмо до руския президент Владимир Путин, че Пхенян ще подкрепя неговата политика постоянно и без никакви условия.

- Реклама -

Информацията е разпространена от държавната агенция КЦТА, като е цитирана от Ройтерс. В посланието се акцентира върху твърдата позиция на Северна Корея за последователна подкрепа на Москва и задълбочаване на двустранните отношения между двете страни.