      петък, 09.01.26
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Ким Чен-ун с обещание за безуслoвна подкрепа на Путин

          Ким Чен Ун и Владимир Путин
          Ким Чен Ун и Владимир Путин
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Севернокорейският лидер Ким Чен-ун е заявил в писмо до руския президент Владимир Путин, че Пхенян ще подкрепя неговата политика постоянно и без никакви условия.

          Информацията е разпространена от държавната агенция КЦТА, като е цитирана от Ройтерс. В посланието се акцентира върху твърдата позиция на Северна Корея за последователна подкрепа на Москва и задълбочаване на двустранните отношения между двете страни.

          „Ще уважавам безусловно и ще подкрепям безусловно всички ваши политики и решения и съм готов да бъда винаги с вас в името на вас и вашата Русия“, заяви Ким в писмо до Путин

