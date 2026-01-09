НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 09.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Кирил Десподов се завръща за ПАОК

          Българинът поднови тренировки след вирус

          0
          8
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Българското крило на ПАОК Солун Кирил Десподов поднови пълноценни тренировки с отбора и ще попадне в групата за предстоящия мач, съобщи athletiko.gr. Петкратният футболист номер 1 на България се възстанови от вирусното заболяване, което го извади от сметките на тима в последните дни.

          - Реклама -

          Десподов пропусна двубоя срещу Атромитос за Купата на Гърция на 6 януари, но вече е напълно готов за игра. Снощи той се включи наравно със съотборниците си в тренировката заедно с Димитрис Пелкас и Антонид Цифцис и ще бъде на разположение за утрешния мач срещу Панайтоликос в Агринио, който започва в 19:30 часа.

          Подготовката на ПАОК стартира в четвъртък следобед на базата в Неа Месемврия. Футболистите, които бяха титуляри срещу Атромитос, преминаха през възстановителна програма, включваща занимания във фитнес залата и плувния басейн.

          След завръщането на Десподов, Пелкас и Цифцис, извън сметките на старши треньора Разван Луческу остават Антонис Миту, който тренира на облекчен режим, Деян Ловрен, който все още провежда бегови занимания, както и Лука Иванушец и Илржи Павленка, които изобщо не вземат участие в тренировките.

          Преди срещата от 16-ия кръг на гръцката Суперлига ПАОК заема третото място в класирането с 35 точки. Панайтоликос е девети с 15 пункта. Лидер в първенството е АЕК Атина с 37 точки, следван от Олимпиакос с 36.

          Българското крило на ПАОК Солун Кирил Десподов поднови пълноценни тренировки с отбора и ще попадне в групата за предстоящия мач, съобщи athletiko.gr. Петкратният футболист номер 1 на България се възстанови от вирусното заболяване, което го извади от сметките на тима в последните дни.

          - Реклама -

          Десподов пропусна двубоя срещу Атромитос за Купата на Гърция на 6 януари, но вече е напълно готов за игра. Снощи той се включи наравно със съотборниците си в тренировката заедно с Димитрис Пелкас и Антонид Цифцис и ще бъде на разположение за утрешния мач срещу Панайтоликос в Агринио, който започва в 19:30 часа.

          Подготовката на ПАОК стартира в четвъртък следобед на базата в Неа Месемврия. Футболистите, които бяха титуляри срещу Атромитос, преминаха през възстановителна програма, включваща занимания във фитнес залата и плувния басейн.

          След завръщането на Десподов, Пелкас и Цифцис, извън сметките на старши треньора Разван Луческу остават Антонис Миту, който тренира на облекчен режим, Деян Ловрен, който все още провежда бегови занимания, както и Лука Иванушец и Илржи Павленка, които изобщо не вземат участие в тренировките.

          Преди срещата от 16-ия кръг на гръцката Суперлига ПАОК заема третото място в класирането с 35 точки. Панайтоликос е девети с 15 пункта. Лидер в първенството е АЕК Атина с 37 точки, следван от Олимпиакос с 36.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Фенербахче взе Матео Гендузи

          Станимир Бакалов -
          От Фенербахче официално потвърдиха привличането на Матео Гендузи, който пристига с трансфер от Лацио на обща стойност от около 30 млн. евро. Договорът на...
          Спорт

          Пирин обяви новия си собственик

          Станимир Бакалов -
          Пирин Благоевград обяви новия си собственик. Това е Адриан Юриев, който бе представен като основател и изпълнителен директор на компании в сферата на недвижимите...
          Спорт

          Сенегал не допусна изненада

          Станимир Бакалов -
          Сенегал се класира за полуфиналите в турнира за Купата на африканските нации. В Танжер Сенегал надделя с 1:0 над Мали, а единственото попадение в срещата...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions