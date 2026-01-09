Кирил Десподов се завръща за ПАОК

Българското крило на ПАОК Солун Кирил Десподов поднови пълноценни тренировки с отбора и ще попадне в групата за предстоящия мач, съобщи athletiko.gr. Петкратният футболист номер 1 на България се възстанови от вирусното заболяване, което го извади от сметките на тима в последните дни.

Десподов пропусна двубоя срещу Атромитос за Купата на Гърция на 6 януари, но вече е напълно готов за игра. Снощи той се включи наравно със съотборниците си в тренировката заедно с Димитрис Пелкас и Антонид Цифцис и ще бъде на разположение за утрешния мач срещу Панайтоликос в Агринио, който започва в 19:30 часа.

Подготовката на ПАОК стартира в четвъртък следобед на базата в Неа Месемврия. Футболистите, които бяха титуляри срещу Атромитос, преминаха през възстановителна програма, включваща занимания във фитнес залата и плувния басейн.

След завръщането на Десподов, Пелкас и Цифцис, извън сметките на старши треньора Разван Луческу остават Антонис Миту, който тренира на облекчен режим, Деян Ловрен, който все още провежда бегови занимания, както и Лука Иванушец и Илржи Павленка, които изобщо не вземат участие в тренировките.

Преди срещата от 16-ия кръг на гръцката Суперлига ПАОК заема третото място в класирането с 35 точки. Панайтоликос е девети с 15 пункта. Лидер в първенството е АЕК Атина с 37 точки, следван от Олимпиакос с 36.