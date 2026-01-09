НА ЖИВО
          Кличко призова жителите на Киев да напуснат столицата на Украйна

          Половината от големите блокове в Киев – почти 6000 – в момента са без отопление поради щети по критичната инфраструктура на столицата, причинени от масираната руска атака. В града има и прекъсвания на водоснабдяването, обяви кметът на Киев Виталий Кличко, като призова киевляни да напуснат столицата на Украйна, ако имат такава възможност, предава УНИАН.

          „Комуналните компании са предоставили мобилни котелни агрегати на социалните заведения – по-специално болници и родилни домове. И заедно с енергетици те работят за възстановяване на електричеството и отоплението в домовете на жителите на Киев. Правим всичко възможно, за да направим това възможно най-бързо“, написа той в Telegram.

          Кличко подчерта, че тази комбинирана атака срещу Киев е най-опустошителна за критичната инфраструктура на столицата. Той добави, че градските служби работят в авариен режим. Освен това, според прогнозите метеорологичните условия през следващите дни ще са тежки.

          „Призовавам и жителите на столицата, които имат възможност временно да напуснат града, където има алтернативни източници на енергия и топлина, да го направят“, отбеляза кметът.

