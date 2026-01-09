Кличко призова жителите на Киев да напуснат столицата на Украйна

Половината от големите блокове в Киев – почти 6000 – в момента са без отопление поради щети по критичната инфраструктура на столицата, причинени от масираната руска атака. В града има и прекъсвания на водоснабдяването, обяви кметът на Киев Виталий Кличко, като призова киевляни да напуснат столицата на Украйна, ако имат такава възможност, предава УНИАН.

- Реклама -

„Комуналните компании са предоставили мобилни котелни агрегати на социалните заведения – по-специално болници и родилни домове. И заедно с енергетици те работят за възстановяване на електричеството и отоплението в домовете на жителите на Киев. Правим всичко възможно, за да направим това възможно най-бързо“, написа той в Telegram.

Кличко подчерта, че тази комбинирана атака срещу Киев е най-опустошителна за критичната инфраструктура на столицата. Той добави, че градските служби работят в авариен режим. Освен това, според прогнозите метеорологичните условия през следващите дни ще са тежки.

„Призовавам и жителите на столицата, които имат възможност временно да напуснат града, където има алтернативни източници на енергия и топлина, да го направят“, отбеляза кметът.