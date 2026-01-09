НА ЖИВО
          „Кукерски" студ и обилни снеговалежи: температурите падат до минус 15 градуса

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Преди обяд в петък облачността ще бъде разкъсана, но следобед от запад на изток ще се увеличи, като отново ще духат силни студени ветрове. През нощта срещу събота в най-западните райони ще започнат снеговалежи, на места интензивни и с натрупване.

          В събота снеговалежите ще обхванат Западна и Северна България, с различен интензитет. По-късно през деня и през нощта се очакват обилни снеговалежи в Лудогорието, Добруджа и Северното Черноморие.

          Според разчетите на европейския модел за средносрочно прогнозиране (ECMWF) снежната покривка в Западна България може да достигне 20–30 см, в Предбалкана и Дунавската равнина – до 10–15 см, а в западните планински масиви – над 50 см.

          Междувременно в събота през деня в Централна Южна и Югоизточна България ще вали дъжд, който в тъмните часове ще премине в сняг. Възможни са кратки, но интензивни валежи със значителни локални количества.

          В неделя и понеделник снеговалежите постепенно ще отслабват и спират, най-късно в Рило-Родопската област. Температурите ще останат типично зимни. След мразовита сутрин в петък дневните стойности ще бъдат между 2 и 7–8 градуса, а в събота – с 1–2 градуса по-високи.

          От неделя навлизаме в нов студен цикъл, чиято кулминация се очаква в първата половина на следващата седмица – точно по време на сурвакарските и кукерските обичаи в Западна България. На 12 и 13 януари температурите в ранните часове ще падат до минус 10 – минус 15 градуса. Към средата на седмицата студеното ядро ще достигне и Североизточна България, със същите мразовити стойности.

