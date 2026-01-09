КЗК: Няма основания за поскъпване на лекарствата, пазарът остава под строг контрол

Комисия за защита на конкуренцията проведе работни срещи с Българска асоциация на търговците на едро и дребно с лекарства (БАТЕДЛ) и с Асоциация на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM). Разговорите са част от секторния анализ на пазарите за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти, извършван от регулатора, и са били планирани още преди новогодишните празници.

Повод за акцента в дискусиите са появили се в медиите твърдения за възможно повишаване на цените на лекарствата. От страна на КЗК е бил поставен остро въпросът за основанията на подобни изказвания и дали те се базират на обективни икономически причини.

В отговор представителите на двете браншови организации са заявили категорично, че няма предпоставки за увеличение на цените на лекарствените продукти и че такова не се очаква. Те подчертаха, че пазарът на лекарства е силно регулиран, а ценообразуването е под контрола на компетентните органи, което прави произволното повишаване на цените невъзможно извън рамките на действащата нормативна уредба.

Въпреки тези уверения, Комисията за защита на конкуренцията обяви, че в рамките на секторния анализ ще провери всички сигнали за неправомерно увеличение на цените. При наличие на данни за необоснован ръст, информацията ще бъде препратена към Национална агенция за приходите и Комисия за защита на потребителите за действия съгласно Закона за въвеждане на еврото.

От страна на бизнеса бе заявено още, че са създадени всички необходими условия за плавното въвеждане на еврото в аптечната мрежа, като не се наблюдават затруднения при разплащанията с новата валута за лекарствени продукти.

По време на срещите са били обсъдени и мерки за преодоляване на установените пазарни дефицити, включително въвеждане на добрите европейски дистрибуторски практики, по-строг контрол върху паралелната търговия с лекарства, както и други възможни регулаторни решения.