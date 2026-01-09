Сериозен наплив от пострадали отчитат лекарите в спешния център „Пирогов“, където само за последното денонощие са преминали 220 души с различни травми след падане върху заледени участъци. Най-тежкият случай е на 80-годишна жена, която е приета с изваждане и тежка фрактура на раменната става.

Заради усложнената обстановка медиците съветват гражданите да бъдат особено внимателни. Лекарят препоръчва: „Да носят удобни обувки, когато ходят да не държат ръцете в джобовете. Това е много важно“.

Ситуацията по улиците на града създава сериозни затруднения за придвижването на пешеходците. Възрастните хора са принудени да бъдат изключително предпазливи. Надка споделя пред NOVA, че обичайният ѝ маршрут вече отнема в пъти повече време: „Обикновено за 10 минути съм до магазина отсреща, а сега май 40 минути ми отне“. Тя подхожда с повишено внимание, тъй като вече е претърпяла лошо падане в миналото.

Теодора също описва заледените тротоари като изпитание и споделя своята стратегия за безопасност: „Само бавното ходене и като видиш човек отсреща трябва задължително да видиш накъде той ще върви, за да го изчакаш“.

Затруднения изпитват и хората, които работят на открито. Веселин, който доставя храна с велосипед, коментира условията: „Не е много лесно и си е доста хлъзгаво или поне беше още по-хлъзгаво и вчера, когато беше още по-заледено. Карам по-бавно обикновено“.

На излизане от болницата екипът среща Любо, който току-що е махнал гипс от стара травма, но е категоричен, че ще ограничи излизанията си: „Няма да се движа. Докато не се махне леда няма да мога да се движа. Ако влезете вътре то не е нормално, не е човешко. То е пълно с хора и всички са с изкълчвания, счупвания“.

От Столичния инспекторат уточняват, че усилията за почистване са съсредоточени върху възловите места като спирки на градския транспорт, подстъпи към метростанции, районите около училища и болници. В зоните без договор за сметосъбиране дейностите се поемат от фирми, обслужващи съседни райони.

Татяна Асенова, началник отдел в Столичния инспекторат, напомня за разпределените задължения: „Отговорността за тротоарите, както всяка година повтаряме, е споделена, не е само на общината. Имат задължение и гражданите в жилищните сгради, търговските обекти и фирмите-изпълнители. Не всички тротоари в Столична община са включени са почистване, тъй като това е огромна територия“.

За неизпълнение на задълженията по почистване са предвидени санкции. Глобите за граждани и търговци са в размер на 25 евро, докато санкциите за почистващите фирми започват от 2000 лв.