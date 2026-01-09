НА ЖИВО
          Инциденти

          Ледена София прати над 140 души в „Пирогов" за денонощие

          Снимка: БГНЕС
          Над 140 души, пострадали при падания върху лед в София, са потърсили медицинска помощ в рамките на последното денонощие в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, съобщиха от лечебното заведение.

          Усложнена зимна обстановка: Сняг, лед и катастрофи в страната

          Сред най-тежко пострадалите са няколко жени и един мъж на около 50 години, при които са установени сериозни счупвания, наложили спешни оперативни интервенции. Общо 35 пациенти от преминалите през спешното отделение са оставени за болнично лечение, като при 15 от тях травмите са толкова тежки, че се налага операция.

          От Спешния травматологичен кабинет апелират за повишено внимание при придвижване в зимни условия. Медиците препоръчват хората да носят обувки със стабилни и нехлъзгащи се подметки, да не държат ръцете си в джобовете, както и да се погрижат за възрастните си близки, за да се избегне излизането им при опасни условия.

          Проходът Шипка е отворен и проходим – Евроком

          В петък сутринта от Столична община съобщиха, че пътната обстановка в столицата е нормална, а движението се осъществява при зимни условия. Само ден по-рано, в интервала между 8:00 и 14:00 часа, над 80 души са потърсили помощ в „Пирогов“ заради поледици в София, което подчертава сериозния риск от травми при заледяване.

