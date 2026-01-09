НА ЖИВО
          Волейбол

          Локомотив с нов успех в Русия

          Пламен Константинов разкри, че бъдещето на българина в тима не е сигурно

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Локомотив Новосибирск с разпределителя си Симеон Николов се наложи над Динамо-Урал при гостуването си в Уфа с 3:1 (25:15, 25:23, 23:25, 25:22).

          Локомотив спечели убедително първия гейм и изглеждаше, че няма да има проблеми в мача. Тимът на Пламен Константинов взе много по-трудно втората част.

          В третия гейм обаче Динамо-Урал повече със 17:10 и изглеждаше, че мачът ще продължи. Отборът от Новосибирск направи всичко възможно и съкрати разликата до 22:23, но в крайна сметка домакините затвориха при 25:23.

          В четвъртата част Динамо-Урал също водеше дълго време, но гостите показаха характер и спечелиха мача след 25:22.

          От трибуните се развяваше българското знаме в чест на Симеон Николов и треньорите Пламен Константинов и Андрей Жеков.

          Локомотив излезе на второ място във временното класиране, като се изравни по точки с лидера Зенит-Казан и изпревари Зенит Санкт Петербург.

          Интересно бе след мача, когато треньорът на Локомотив Пламен Константинов разкри, че бъдещето на Симеон Николов в отбора не е сигурно. На въпрос дали се преговаря с аржентинския разпределител Лусиано Де Чеко, той каза: „Имаме разговори с Де Чеко още от миналата година. Сега чакаме ситуацията с Николов. Но имаме варианти. Мога да кажа така, ако Мони не е в отбора, ще дойде Де Чеко“. Българският треньор имаше предвид, че ще може да има рокада в края на сезона, ако Симеон Николов напусне.

          Аржентинският 37-годишен ветеран Де Чеко в момента е състезател на полския Ченстохова, като между 2020 и 2024 играе за италианския Чивитанова, а след това и за Модена. Преди това той е бил още в Перуджа и Пиаченца. 

