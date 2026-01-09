НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 09.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Макрон категоричен: Франция гласува „против“ сделката между ЕС и Меркосур този петък

          0
          0
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Френският президент Еманюел Макрон официално обяви днес, че Франция ще гласува в петък против подписването на ключовото споразумение за свободна търговия между Европейския съюз (ЕС) и южноамериканския блок Меркосур. По информация на Reuters, решението е окончателно въпреки опитите за компромис.

          - Реклама -

          Държавният глава на Франция подчерта, че в страната съществува пълно политическо единодушие за отхвърляне на споразумението, независимо от предложените „значителните отстъпки“ за земеделските производители в Европейския съюз. Позицията на Париж остава непроменена въпреки натиска от Брюксел.

          „Подписването на споразумението не е краят на историята и аз ще продължа да се боря за пълното изпълнение на ангажиментите, получени от Европейската комисия, както и за защита на нашите фермери“, заяви категорично френският президент, цитиран от агенцията.

          Съпротивата срещу сделката не е изолирана само във Франция. Вицепремиерът на Ирландия Саймън Харис също заяви по-рано, че неговата страна ще гласува против. Въпреки това, прогнозите сочат, че споразумението вероятно ще бъде прието на предстоящото гласуване в петък, тъй като Европейската комисия вече е осигурила подкрепата на Италия.

          Търговският пакт между ЕС и Меркосур предизвиква сериозно недоволство в държавите със силен аграрен сектор, като най-остри са реакциите във Франция и Полша. В опит да смекчи напрежението, миналата седмица Съветът на ЕС одобри специален регламент за защита на агросектора в рамките на споразумението.

          Напрежението обаче продължава да расте. Днес протестните действия на френските фермери достигнаха нови нива на ескалация. Преди зазоряване трактори на протестиращите навлязоха в Париж и стигнаха до Айфеловата кула, пренасяйки мобилизацията и исканията си в сърцето на френската столица.

          Синдикатите протестират основно срещу либерализацията на търговията със страните от Меркосур, но недоволството е насочено и срещу държавното управление на епидемията от луда крава, която в началото на декември разгневи фермерите в югозападна Франция. Исканията на бранша за опростяване на административните процедури и облекчаване на европейските стандарти, които се възприемат като прекалено строги, датират още от зимата на 2024 г.

          Френският президент Еманюел Макрон официално обяви днес, че Франция ще гласува в петък против подписването на ключовото споразумение за свободна търговия между Европейския съюз (ЕС) и южноамериканския блок Меркосур. По информация на Reuters, решението е окончателно въпреки опитите за компромис.

          - Реклама -

          Държавният глава на Франция подчерта, че в страната съществува пълно политическо единодушие за отхвърляне на споразумението, независимо от предложените „значителните отстъпки“ за земеделските производители в Европейския съюз. Позицията на Париж остава непроменена въпреки натиска от Брюксел.

          „Подписването на споразумението не е краят на историята и аз ще продължа да се боря за пълното изпълнение на ангажиментите, получени от Европейската комисия, както и за защита на нашите фермери“, заяви категорично френският президент, цитиран от агенцията.

          Съпротивата срещу сделката не е изолирана само във Франция. Вицепремиерът на Ирландия Саймън Харис също заяви по-рано, че неговата страна ще гласува против. Въпреки това, прогнозите сочат, че споразумението вероятно ще бъде прието на предстоящото гласуване в петък, тъй като Европейската комисия вече е осигурила подкрепата на Италия.

          Търговският пакт между ЕС и Меркосур предизвиква сериозно недоволство в държавите със силен аграрен сектор, като най-остри са реакциите във Франция и Полша. В опит да смекчи напрежението, миналата седмица Съветът на ЕС одобри специален регламент за защита на агросектора в рамките на споразумението.

          Напрежението обаче продължава да расте. Днес протестните действия на френските фермери достигнаха нови нива на ескалация. Преди зазоряване трактори на протестиращите навлязоха в Париж и стигнаха до Айфеловата кула, пренасяйки мобилизацията и исканията си в сърцето на френската столица.

          Синдикатите протестират основно срещу либерализацията на търговията със страните от Меркосур, но недоволството е насочено и срещу държавното управление на епидемията от луда крава, която в началото на декември разгневи фермерите в югозападна Франция. Исканията на бранша за опростяване на административните процедури и облекчаване на европейските стандарти, които се възприемат като прекалено строги, датират още от зимата на 2024 г.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Сенатът ограничи правомощията на Тръмп за военни действия във Венецуела

          Владимир Висоцки -
          Сенатът на Съединените щати прие ключова резолюция, която задължава президента Доналд Тръмп да потърси официално разрешение от Конгреса преди предприемането на нови военни операции...
          Social

          Вълна от недоволство в мрежата: Искат оставката на Васил Терзиев заради непочистения сняг в София

          Екип Евроком -
          Силно напрежение и вълна от гневни реакции заляха социалните мрежи след последния снеговалеж в столицата. Критиките са насочени директно към кмета на София Васил...
          Политика

          Министърът на културата върна директора на Филмотеката след масово недоволство

          Владимир Висоцки -
          Министърът на културата Мариан Бачев възстанови Антония Ковачева на поста директор на Българската национална филмотека (БНФ). Това се случи само ден, след като тя...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions