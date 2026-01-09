Френският президент Еманюел Макрон официално обяви днес, че Франция ще гласува в петък против подписването на ключовото споразумение за свободна търговия между Европейския съюз (ЕС) и южноамериканския блок Меркосур. По информация на Reuters, решението е окончателно въпреки опитите за компромис.

Държавният глава на Франция подчерта, че в страната съществува пълно политическо единодушие за отхвърляне на споразумението, независимо от предложените „значителните отстъпки“ за земеделските производители в Европейския съюз. Позицията на Париж остава непроменена въпреки натиска от Брюксел.

„Подписването на споразумението не е краят на историята и аз ще продължа да се боря за пълното изпълнение на ангажиментите, получени от Европейската комисия, както и за защита на нашите фермери“, заяви категорично френският президент, цитиран от агенцията.

Съпротивата срещу сделката не е изолирана само във Франция. Вицепремиерът на Ирландия Саймън Харис също заяви по-рано, че неговата страна ще гласува против. Въпреки това, прогнозите сочат, че споразумението вероятно ще бъде прието на предстоящото гласуване в петък, тъй като Европейската комисия вече е осигурила подкрепата на Италия.

Търговският пакт между ЕС и Меркосур предизвиква сериозно недоволство в държавите със силен аграрен сектор, като най-остри са реакциите във Франция и Полша. В опит да смекчи напрежението, миналата седмица Съветът на ЕС одобри специален регламент за защита на агросектора в рамките на споразумението.

Напрежението обаче продължава да расте. Днес протестните действия на френските фермери достигнаха нови нива на ескалация. Преди зазоряване трактори на протестиращите навлязоха в Париж и стигнаха до Айфеловата кула, пренасяйки мобилизацията и исканията си в сърцето на френската столица.

Синдикатите протестират основно срещу либерализацията на търговията със страните от Меркосур, но недоволството е насочено и срещу държавното управление на епидемията от луда крава, която в началото на декември разгневи фермерите в югозападна Франция. Исканията на бранша за опростяване на административните процедури и облекчаване на европейските стандарти, които се възприемат като прекалено строги, датират още от зимата на 2024 г.