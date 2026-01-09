НА ЖИВО
          Марио Балотели си намери отбор

          Звездата си уреди договор в Саудитска Арабия

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Бившият италиански национал Марио Балотели се завръща по футболните терени. 35-годишният нападател беше без отбор от началото на миналата година, когато се раздели с Дженоа. 

          Балотели ще се опита да рестартира кариерата си в Саудитската професионална лига, където ще носи екипа на Ал Итифак. 

          Договорът му ще бъде до юни 2028 година. В съблекалнята на новия си отбор бившият нападател на Интер, Манчестър Сити и Милан ще се присъедини към няколко познати имена от европейския футбол – Джорджинио Вайналдум, Муса Дембеле, Джак Хендри и Ондрей Дуда.

