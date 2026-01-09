Мароко повали Камерун и е на полуфинал в Купата на африканските нации

Домакинът на турнира Мароко се класира по убедителен начин за полуфиналите на Купата на африканските нации, побеждавайки Камерун с 2:0 в Танжер. Пред екзалтирана публика „Лъвовете на Атлас“ доминираха изцяло над съперника си и не оставиха съмнение в превъзходството си. Голмайсторът на турнира Брахим Диас и халфът Исмаел Сайбари подпечатаха успеха, докато „Неукротимите лъвове“ от Камерун изглеждаха безпомощни и създадоха твърде малко главоболия на Ясин Буну.

Мароко започна агресивно, притискайки съперника още от първите минути. Атаките на домакините се редяха една след друга, а защитата на Камерун се пропука в 26-ата минута. След корнер, изпълнен от Ашраф Хакими, Аюб Ел Кааби стреля с глава, а Брахим Диас показа головия си нюх и с тяло отклони топката с бедро в мрежата за 1:0. Това бе петият гол за звездата на Реал Мадрид в турнира, с което той затвърди лидерската си позиция при стрелците.

Камерун загуби рано и защитника си Джуниър Чамадеу поради контузия, което допълнително усложни задачата им. Гостите опитаха да реагират едва в края на полувремето, но без успех.

Втората част продължи под диктовката на домакините, които контролираха темпото и търсеха втори гол. Той дойде в 74-ата минута. След отлично изпълнен фаул, топката стигна до непокрития Исмаел Сайбари на далечната греда. Халфът на ПСВ Айндховен овладя и с прецизен удар по диагонала направи 2:0, вкарвайки първия си гол в турнира.

Камерун опита финален щурм, но ударите на Брайън Мбемо и Жорж-Кевин Н’Куду не намериха целта, а Буну бе стабилен при малкото опасности пред вратата му. В самия край Абде Езалзули и Брахим Диас пропуснаха да направят победата класическа.