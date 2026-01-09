НА ЖИВО
          Мароко повали Камерун и е на полуфинал в Купата на африканските нации

          В самия край Абде Езалзули и Брахим Диас пропуснаха да направят победата класическа

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Домакинът на турнира Мароко се класира по убедителен начин за полуфиналите на Купата на африканските нации, побеждавайки Камерун с 2:0 в Танжер. Пред екзалтирана публика „Лъвовете на Атлас“ доминираха изцяло над съперника си и не оставиха съмнение в превъзходството си. Голмайсторът на турнира Брахим Диас и халфът Исмаел Сайбари подпечатаха успеха, докато „Неукротимите лъвове“ от Камерун изглеждаха безпомощни и създадоха твърде малко главоболия на Ясин Буну.

          Мароко започна агресивно, притискайки съперника още от първите минути. Атаките на домакините се редяха една след друга, а защитата на Камерун се пропука в 26-ата минута. След корнер, изпълнен от Ашраф Хакими, Аюб Ел Кааби стреля с глава, а Брахим Диас показа головия си нюх и с тяло отклони топката с бедро в мрежата за 1:0. Това бе петият гол за звездата на Реал Мадрид в турнира, с което той затвърди лидерската си позиция при стрелците.

          Камерун загуби рано и защитника си Джуниър Чамадеу поради контузия, което допълнително усложни задачата им. Гостите опитаха да реагират едва в края на полувремето, но без успех.

          Втората част продължи под диктовката на домакините, които контролираха темпото и търсеха втори гол. Той дойде в 74-ата минута. След отлично изпълнен фаул, топката стигна до непокрития Исмаел Сайбари на далечната греда. Халфът на ПСВ Айндховен овладя и с прецизен удар по диагонала направи 2:0, вкарвайки първия си гол в турнира.

          Камерун опита финален щурм, но ударите на Брайън Мбемо и Жорж-Кевин Н’Куду не намериха целта, а Буну бе стабилен при малкото опасности пред вратата му. В самия край Абде Езалзули и Брахим Диас пропуснаха да направят победата класическа.

