Москва: Тръмп освободи двама руснаци от екипажа на танкера „Маринера“, благодарим

Президентът на САЩ Доналд Тръмп в отговор на обръщение на Русия е взел решение да освободи двама руснаци от екипажа на заловения танкер „Маринера“ и Москва изразява признателността си за този ход. Това се казва в коментар на официалния представител на руското министерство на външните работи Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

„В отговор на нашето искане, президентът на САЩ Тръмп реши да освободи двама руски граждани от екипажа на „Маринера“, задържани преди това от САЩ по време на операция в Северния Атлантик“, отбеляза дипломатът. „Приветстваме това решение и изразяваме благодарност към ръководството на САЩ“.

Захарова заяви, че руската страна започва „спешна практическа работа по всички въпроси, свързани с осигуряването на бързото завръщане“ на руските граждани в родината им.