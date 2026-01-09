Над половин милион руснаци в Белгородска област останаха без ток след обстрел на ВСУ

Обстрел на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) остави без електричество 556 хиляди жители на руската Белгородска област, съобщава губернаторът Вячеслав Гладков, цитиран от РИА Новости.

„Към 6:00 ч. сутринта днес 556 000 души в шест общини са без електричество. Почти същият брой са без отопление. Близо 200 000 души са без вода“, написа той в Telegram.

Аварийни екипи работят на място. Датите за възстановяване на електрозахранването ще бъдат обявени скоро, добави Гладков.

В петък вечерта ВСУ нанесоха ракетен удар по Белгород. Комуналната инфраструктура е претърпяла значителни щети. Според предварителните данни няма жертви сред цивилното население.