      петък, 09.01.26
          НАП започна масови проверки в зимните курорти заради еврото и цените

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Национална агенция за приходите стартира зимната си контролна кампания, която започна едновременно в курортите Банско, Боровец и Пампорово. Инспекторите проверяват дали търговците спазват данъчното и осигурителното законодателство и дали коректно отчитат приходите си от продажби на стоки и услуги, като този път фокусът е разширен и към изискванията на Закона за въвеждане на еврото в България.

          В рамките на кампанията данъчни инспектори извършиха проверки в редица търговски обекти в Банско, включително магазини, хотели, заведения, аптеки и паркинги. В един от супермаркетите бяха иззети касови бележки, като проверките се проведоха в присъствието на журналисти. Инспекторите следяха дали сумите върху касовите бонове са изписани както в левове, така и в евро, както и дали е обозначен валутният курс.

          От НАП подчертаха, че особено внимание се обръща и на некоректно завишаване на цените спрямо края на миналата година.

          „Разполагаме с информация за старите цени, тъй като имаме достъп до касовите апарати. При установено увеличение търговците са длъжни да представят икономическа обосновка“,

          заявиха от приходната агенция.

          От началото на годината са извършени около 1000 проверки, като драстични нарушения не са установени. Въпреки това около 7% от проверените търговци са били санкционирани за нарушения и спекулативни практики, свързани със закона за въвеждане на еврото. От НАП уточниха, че тези случаи са по-скоро изключение, но нарушителите вече са включени в специален списък и ще бъдат подложени на по-строг последващ контрол.

          Междувременно от Министерство на финансите заявиха, че не се планира удължаване на срока за двойно обращение на лева и еврото, който остава до 31 януари. Повод за позицията са твърдения в публичното пространство за евентуални законови промени. От ведомството категорично отхвърлят подобни спекулации и заявяват, че името на институцията не трябва да се използва за политически манипулации.

          От Асоциация на банките в България съобщиха, че за улеснение на гражданите и бизнеса редица банкови клонове ще работят извънредно в съботните дни през януари. До края на месеца извънредно ще работят и касите на Българска народна банка, както и териториалните поделения на Дружеството за касови услуги в София, Плевен, Пловдив, Варна и Бургас. В централната сграда на БНБ обмяната ще се извършва само за физически лица, а Касовият център в м. Полигона ще обслужва и юридически лица при обмяна на монети.

