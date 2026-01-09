НАП започна масови проверки в зимните курорти заради еврото и цените

Национална агенция за приходите стартира зимната си контролна кампания, която започна едновременно в курортите Банско, Боровец и Пампорово. Инспекторите проверяват дали търговците спазват данъчното и осигурителното законодателство и дали коректно отчитат приходите си от продажби на стоки и услуги, като този път фокусът е разширен и към изискванията на Закона за въвеждане на еврото в България.
В рамките на кампанията данъчни инспектори извършиха проверки в редица търговски обекти в Банско, включително магазини, хотели, заведения, аптеки и паркинги. В един от супермаркетите бяха иззети касови бележки, като проверките се проведоха в присъствието на журналисти. Инспекторите следяха дали сумите върху касовите бонове са изписани както в левове, така и в евро, както и дали е обозначен валутният курс.
От НАП подчертаха, че особено внимание се обръща и на некоректно завишаване на цените спрямо края на миналата година.
От началото на годината са извършени около 1000 проверки, като драстични нарушения не са установени. Въпреки това около 7% от проверените търговци са били санкционирани за нарушения и спекулативни практики, свързани със закона за въвеждане на еврото. От НАП уточниха, че тези случаи са по-скоро изключение, но нарушителите вече са включени в специален списък и ще бъдат подложени на по-строг последващ контрол.
Междувременно от Министерство на финансите заявиха, че не се планира удължаване на срока за двойно обращение на лева и еврото, който остава до 31 януари. Повод за позицията са твърдения в публичното пространство за евентуални законови промени. От ведомството категорично отхвърлят подобни спекулации и заявяват, че името на институцията не трябва да се използва за политически манипулации.
От Асоциация на банките в България съобщиха, че за улеснение на гражданите и бизнеса редица банкови клонове ще работят извънредно в съботните дни през януари. До края на месеца извънредно ще работят и касите на Българска народна банка, както и териториалните поделения на Дружеството за касови услуги в София, Плевен, Пловдив, Варна и Бургас. В централната сграда на БНБ обмяната ще се извършва само за физически лица, а Касовият център в м. Полигона ще обслужва и юридически лица при обмяна на монети.