      петък, 09.01.26
          Напрежение в Иран: Режимът в Техеран заплашва протестиращите със смъртно наказание

          Снимка: Getty Images
          Владимир Висоцки
          Властите в Иран отправиха крайно предупреждение към участниците в масовите безредици, заплашвайки със смъртно наказание всеки, който бъде уличен в палежи или въоръжени сблъсъци със силите за сигурност. Обстановката в страната остава напрегната, като протестните действия в столицата Техеран и редица други градове продължават вече дванадесети пореден ден.

          Демонстрантите по улиците открито изразяват недоволството си срещу управлението, скандирайки лозунги за свалянето на върховния лидер аятолах Али Хаменей. Участниците в шествията настояват и за завръщането на Реза Пахлави – първородния син на сваления ирански шах.

          В отговор на ескалацията, държавният глава потвърди безкомпромисната позиция на властта. „Ислямската република е създадена с кръвта на няколкостотин хиляди почтени хора и тя няма да отстъпи пред онези, които се занимават с разрушения, нито ще толерира наемници, служещи на чужди сили”, заяви аятолах Али Хаменей.

