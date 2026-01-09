НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 09.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Напрежението продължава: САЩ конфискуват още един танкер в Карибско море

          0
          111
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Съединените щати са в процес на конфискуване на танкера „Олина“ в Карибско море, в близост до Тринидад и Тобаго, съобщи Ройтерс, като се позова на американски официален представител.

          - Реклама -

          Това е петият кораб, задържан през последните седмици, като действията са част от по-широките усилия на Вашингтон за контрол върху износа на петрол от Венецуела.

          Според публичната корабна база данни Equasis, танкерът „Олина“ е плавал под фалшив флаг на Източен Тимор. По информация от източник в корабоплавателния сектор, съдът първоначално е отплавал от Венецуела, след което се е върнал в региона, където впоследствие е бил задържан.

          Тръмп: Превзехме този кораб, вече разтоварваме нефт от руския танкер Marinera Тръмп: Превзехме този кораб, вече разтоварваме нефт от руския танкер Marinera

          Операцията е пореден сигнал за засилен натиск от страна на САЩ срещу нелегалните канали за търговия с венецуелски петрол, включително използването на т.нар. „сенчест флот“ и прикриване на реалния произход на корабите чрез фалшиви флагове.

          Съединените щати са в процес на конфискуване на танкера „Олина“ в Карибско море, в близост до Тринидад и Тобаго, съобщи Ройтерс, като се позова на американски официален представител.

          - Реклама -

          Това е петият кораб, задържан през последните седмици, като действията са част от по-широките усилия на Вашингтон за контрол върху износа на петрол от Венецуела.

          Според публичната корабна база данни Equasis, танкерът „Олина“ е плавал под фалшив флаг на Източен Тимор. По информация от източник в корабоплавателния сектор, съдът първоначално е отплавал от Венецуела, след което се е върнал в региона, където впоследствие е бил задържан.

          Тръмп: Превзехме този кораб, вече разтоварваме нефт от руския танкер Marinera Тръмп: Превзехме този кораб, вече разтоварваме нефт от руския танкер Marinera

          Операцията е пореден сигнал за засилен натиск от страна на САЩ срещу нелегалните канали за търговия с венецуелски петрол, включително използването на т.нар. „сенчест флот“ и прикриване на реалния произход на корабите чрез фалшиви флагове.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          След мощната правителствена офанзива: Сепаратистите в Южен Йемен се саморазпускат

          Никола Павлов -
          Основната сепаратистка формация в Южен Йемен е взела решение да се разпусне, съобщи неин представител в изявление, излъчено по държавната телевизия на Саудитска Арабия,...
          Политика

          Зорница Илиева: Пей, сърце, снишили сме се и ще оцелеем

          Никола Павлов -
          Експертът по международни отношения Зорница Илиева коментира в публикация във „Фейсбук“ ескалацията на напрежението около Русия, Венецуела и САЩ, като очерта картина на нарастващ...
          Война

          Журналистът Албена Борисова: САЩ нямат хиперзвукови ракети. Мирът е крехък

          Катя Илиева -
          Светът се тресе с хиперзвукова скорост. Украйна е без ток и интернет, след като Русия нощес удари с "Орешник" стратегически важни обекти в Лвовска...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions