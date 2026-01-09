Напрежението продължава: САЩ конфискуват още един танкер в Карибско море

Съединените щати са в процес на конфискуване на танкера „Олина“ в Карибско море, в близост до Тринидад и Тобаго, съобщи Ройтерс, като се позова на американски официален представител.

- Реклама -

Това е петият кораб, задържан през последните седмици, като действията са част от по-широките усилия на Вашингтон за контрол върху износа на петрол от Венецуела.

Според публичната корабна база данни Equasis, танкерът „Олина“ е плавал под фалшив флаг на Източен Тимор. По информация от източник в корабоплавателния сектор, съдът първоначално е отплавал от Венецуела, след което се е върнал в региона, където впоследствие е бил задържан.

Операцията е пореден сигнал за засилен натиск от страна на САЩ срещу нелегалните канали за търговия с венецуелски петрол, включително използването на т.нар. „сенчест флот“ и прикриване на реалния произход на корабите чрез фалшиви флагове.