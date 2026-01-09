Николай Младенов се срещна и с вицепрезидента на Палестина

Вицепрезидентът на Палестина Хюсеин Ал Шейх прие в Рамала българския дипломат Николай Младенов и придружаващата го делегация.

В срещата участваха още началникът на Генералното разузнаване Маджид Фарадж, дипломатическият съветник на президента Маджид Ал Халди и заместник-началникът на кабинета на президента Ая Мухесен. Страните обсъдиха последните политически развития, както и начините за изпълнение на втората фаза от плана на президента на САЩ Доналд Тръмп и Резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН, във връзка с предстоящото обявяване на Съвет за мир, ръководен от президента Тръмп и неговия изпълнителен орган.

Ал Шейх очерта палестинските приоритети, сред които консолидиране на прекратяването на огъня и незабавно предоставяне на спешна хуманитарна помощ на населението в Газа. Той подчерта необходимостта от незабавно стартиране на втората фаза от плана на Тръмп.

В изказването си Ал Шейх заяви, че Газа е неразделна част от Държавата Палестина, и акцентира върху политическата, административната и правната връзка между палестинските институции в Газа и Палестинската национална власт на Западния бряг, при спазване на принципите „една власт, един закон и една легитимна сила за сигурност“.

На срещата беше разгледана и ролята на Палестинския административен комитет, полицията и силите за сигурност при поемането на отговорностите им, като те действат в рамките на суверенната и легитимна Палестинска власт, предаде Палестинската новинарска агенция.

Ал Шейх подчерта необходимостта от пълно изтегляне на Израел от Газа като част от втората фаза на плана, която предвижда прекратяване на управлението на Хамас, конфискация на оръжията му и стартиране на възстановяването съгласно плана на Тръмп и резолюцията на Съвета за сигурност на ООН. Той допълни, че по време на прилагането на преходния план трябва да се предприемат спешни мерки за спиране на всички едностранни действия, нарушаващи международното право, включително разширяване на селищата, насилие от страна на заселници и задържане на палестински финансови средства.

Ал Шейх потвърди, че Палестина приветства плана на Тръмп и изрази готовност за съвместна работа в името на мира, така че Държавата Палестина и Държавата Израел да могат да живеят рамо до рамо в сигурност, мир и добросъседство.

Снощи Николай Младенов проведе среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Йерусалим. Очаква се Младенов да служи като представител на място в Газа на бъдещия Съвет за мир, който ще наблюдава мирния процес. От кабинета на Нетаняху съобщиха, че Младенов е определен за генерален директор на „Съвета за мир“.