Нощен удар по Киев: жертви, пожари и тежки разрушения след атака с дронове

Рано тази сутрин руски дронове са поразили цели в Киев, като при ударите са загинали най-малко четирима души, възникнали са пожари и са нанесени сериозни материални щети, съобщиха официални източници. Информацията е разпространена от БТА, позовавайки се на Ройтерс.

По думите на Тимур Ткаченко, ръководител на военната администрация на столицата, атаките са започнали около полунощ, а при тях двама души са загубили живота си. Той съобщи това в публикация в Telegram.

Кметът на Киев Виталий Кличко обяви, че броят на загиналите е трима, а шестима души са ранени. Един от убитите е бил лекар от бърза помощ, който е пристигнал на адрес, след като апартаментът е бил ударен последователно от два дрона.

Според Кличко две жилищни сгради на източния бряг на река Днепър са били поразени, като в едната цялото фоайе е напълно унищожено. Освен това висока сграда в централната част на града е понесла сериозни поражения.

Ткаченко допълни, че един от дроновете е предизвикал пожар в търговски център, а друг е паднал в близост до медицинско заведение. И двамата официални представители потвърдиха, че пожари са избухнали в няколко квартала на Киев.

След първите удари въздушната тревога в украинската столица е продължила повече от три часа, докато службите за сигурност и спешна помощ са работили на място.