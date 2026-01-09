NYT: Украйна даде концесия за голямо литиево находище на американски бизнесмен в тесни връзки с Доналд Тръмп

Украйна е предоставила правото за разработване на голямо литиево находище в Кировоградска област на консорциум, включващ милиардера Роналд Лаудер, приятел на Доналд Тръмп, пише The New York Times.

Както отбелязва изданието, консорциумът има тесни връзки с американската администрация. Лаудер, който познава Тръмп от колежа и е предложил идеята за закупуване на Гренландия, участва в проекта заедно с TechMet, енергийна фирма, частично собственост на американската правителствена инвестиционна агенция, създадена при Тръмп.

Консорциумът е получил правото да разработва литиевото находище Добра, един от най-големите литиеви запаси в страната. Проектът ще бъде реализиран по споразумение за споделяне на производството, съгласно което инвеститорите получават част от ресурсите в замяна на дял от производството, който ще отива за украинското правителство.