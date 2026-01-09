„Ню Йорк Таймс“: Първа реакция от Пентагона на удара с „Орешник“

Русия може да е използвала ракета, способна да носи ядрена бойна глава, при удара по Лвовска област в нощта на 9 януари, което представлява сериозна заплаха за Украйна и нейните западни съюзници, пише The New York Times.

- Реклама -

Изданието посочва, че ако тази информация бъде потвърдена, това ще означава опасна ескалация от страна на руския президент Владимир Путин и нов етап в конфликта, с потенциални последици далеч извън Украйна.

Според Военновъздушните сили на Украйна, в нощта срещу петък е била засечена заплаха от изстрелване на ракета със среден обсег от руския стратегически полигон Капустин Яр. Малко по-късно в Лвовска област са били чути експлозии, но засега няма официално потвърждение от Киев, че именно тази ракета е причинила ударите.

От The New York Times подчертават, че дори ракетата да е била оборудвана с конвенционална или тренировъчна бойна глава, самият факт на използването ѝ представлява сериозна заплаха и силен сигнал към Запада.

По данни на Пентагона, става дума за ракета, базирана на междуконтиненталния модел RS-26 „Рубеж“, адаптирана за по-малък обсег. Тя е способна да носи няколко бойни глави, които се отделят по време на полета и поразяват целите си. Украйна в момента не разполага със системи за противовъздушна отбрана, способни да прихванат подобен тип ракети, отбелязва изданието.

В нощта на 9 януари в град Лвов по време на въздушна тревога са били чути експлозии, а по предварителна информация е поразен обект от критичната инфраструктура.