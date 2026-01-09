Одобриха създаването на нова детска болница в Бургас

Министерският съвет на Република България прие решение, с което отменя Решение №139 от 22 февруари 2023 г. и одобрява създаването на „Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия“ ЕООД в Бургас при актуализирани параметри на проекта, съобразени с изискванията на Закона за лечебните заведения.

Отмяната на предходното решение и приемането на новото са свързани с обективни обстоятелства, възникнали в хода на изпълнение на проекта. Сред тях са обжалвания на обществени поръчки, които са възпрепятствали приключването му в първоначално предвидения срок, както и постъпило заявление за промяна в структурата и броя на леглата в лечебното заведение.

Съгласно актуализирания проект, болницата ще осъществява лечебна дейност по 27 медицински специалности в 26 структури, като ще разполага с 142 легла.

Основната цел на проекта остава непроменена – осигуряване на навременна, достатъчна и качествена болнична помощ за деца, в съответствие със съвременните медицински стандарти и здравните потребности на населението в област Бургас.

По данни от комплексната оценка, извършена от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ по законоустановения ред и въз основа на Националната здравна карта, лечебното заведение отговаря на потребностите от медицинска помощ в региона по заявените специалности.

В рамките на процедурата по Закона за лечебните заведения е постъпило и становище от Национална здравноосигурителна каса, според което финансирането на заявените дейности е възможно при реализирането им в рамките на утвърдените финансови параметри за сключване на договор с НЗОК.