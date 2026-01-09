ОФИЦИАЛНО: Радев връчва мандата на ГЕРБ другата седмица

На 12 януари (понеделник) от 10:00 часа, в изпълнение на чл. 99, ал. 1 от Конституцията, Румен Радев ще връчи мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, излъчен от най-голямата по численост парламентарна група в 51-вото Народно събрание – тази на ГЕРБ-СДС.

- Реклама -

Процедурата се провежда в рамките на конституционния ред за съставяне на кабинет след оставката на правителството на Росен Желязков.