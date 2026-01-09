Официално: ФИФА отмени санкцията на Спартак Варна

Ръководството на Спартак Варна се похвали, че отново може да картотекира и привлича нови футболисти. „Соколите“ са изплатили задълженията си към бившия футболист на клуба Кристиан Илич и поради тази причина от ФИФА са вдигнали забраната.

Ето какво пишат от „Коритото“:

„Официално Спартак Варна е с вдигната забрана от FIFA за картотекиране на нови играчи, след изплащане на задълженията към Кристиян Илич!

Това е изключително важно, защото ни позволява да продължим да работим по селекцията през този трансферен прозорец.

Само допреди няколко месеца всичко това изглеждаше невъзможно и съдбата на клуба беше неясна, но благодарение на постоянна работа, вяра и общите ни усилия, както и на кампанията за набиране на средства, вървим напред и сме още по-мотивирани“.

Във вчерашния ден тимът на Гьоко Хаджиевски представи и първото си ново попълнение – Димо Кръстев.