      петък, 09.01.26
          Официално: ФИФА отмени санкцията на Спартак Варна

          Във вчерашния ден тимът на Гьоко Хаджиевски представи и първото си ново попълнение - Димо Кръстев

          Снимка: Официална фейсбук-страница на футболен клуб Спартак Варна
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Ръководството на Спартак Варна се похвали, че отново може да картотекира и привлича нови футболисти. „Соколите“ са изплатили задълженията си към бившия футболист на клуба Кристиан Илич и поради тази причина от ФИФА са вдигнали забраната. 

          Ето какво пишат от „Коритото“:

          „Официално Спартак Варна е с вдигната забрана от FIFA за картотекиране на нови играчи, след изплащане на задълженията към Кристиян Илич!

          Това е изключително важно, защото ни позволява да продължим да работим по селекцията през този трансферен прозорец.

          Само допреди няколко месеца всичко това изглеждаше невъзможно и съдбата на клуба беше неясна, но благодарение на постоянна работа, вяра и общите ни усилия, както и на кампанията за набиране на средства, вървим напред и сме още по-мотивирани“. 

          Във вчерашния ден тимът на Гьоко Хаджиевски представи и първото си ново попълнение – Димо Кръстев.

