Оля Ал-Ахмед: Радва ме, че има млади хора, които още четат поезия

“ Радва ме, че има млади хора, които още четат поезия.“

Това каза журналистката Оля Ал-Ахмед, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Журналистката разказа за своята нова стихосбирка „Цвете от куршуми“. По думите й тя е вдъхновена от всички куршуми, които е получавала в продължение на 13 години. Разказа й, че не е мислила да събира стихотворенията в книга, но е открила случайно тест на своята майка – поетесата Ваня Петкова, озаглавена „Не се предавай“ и това й е дало смелост да представи пред света своите въления.

Стихосбирката „Цвете от куршуми“ ще бъде представена на 21 януари в клуб „Перото“ при НДК.