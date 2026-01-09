Опасно време: Кодове за дъжд, сняг, вятър и поледици в цялата страна утре (КАРТА)

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви предупреждения за опасно време в цялата страна за утре.

Код „жълто“ за опасност от поледици е в сила за областите Плевен, Добрич, Варна, Благоевград, Пазарджик, Пловдин, Стара Загора и Сливен.

За всички останали области предупреждението е от втора степен – код „оранжево“ за валежи от дъжд, които с понижението на температурите ще преминат в сняг. Ще се образува и нова снежна покривка.

За Североизточна България, Предбалкана и Софийско е в сила предупреждение и за силен южен вятър, с пориви до 60 км/ч.