      петък, 09.01.26
          „Орешник" е ударил най-голямото газово хранилище в Украйна, поразени са и три големи ТЕЦ в Киев

          Билче-Волицко-Угерское хранилище за газ в Украйна
          Билче-Волицко-Угерское хранилище за газ в Украйна
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската атака с балистична ракета със среден обсег „Орешник“ е била насочена срещу най-голямото подземно газово хранилище в Украйна „Билче-Волицко-Угерское“ в Лвовска област, пишат Telegram каналите. Едновременно с това руснаците са поразили три големи топлоелектрически централи (ТЕЦ) в Киев.

          В резултат на масирания удар на руската армия, части от Киев, Лвов и Кривой Рог остават без електричество и газ. Метрото в Киев е спряно заради липса на ток.

          След нощната атака, продължила близо пет часа, небето над Лвовска област се е оцветило в ярко-розов и червен цвят.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Украинските ВВС: Русия удари с „Орешник“ до Полша, за да сплаши Запада

          Иван Христов -
          Руският президент Владимир Путин се опитва да сплаши страните от НАТО чрез нанасянето на удар с ракета „Орешник“ близо до полската граница. Това заяви...
          Война

          Reuters: Русия за първи път използва ракетата „Орешник“ с пълноценна взривна част – какво представлява това оръжие

          Иван Христов -
          Русия обяви, че е извършила ракетен удар с „Орешник“ срещу Украйна в петък, 9 януари, съобщава Reuters, обяснявайки, че това е първият случай, в...
          Война

          Кличко призова жителите на Киев да напуснат столицата на Украйна

          Иван Христов -
          Половината от големите блокове в Киев – почти 6000 – в момента са без отопление поради щети по критичната инфраструктура на столицата, причинени от...

