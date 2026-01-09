„Орешник“ е ударил най-голямото газово хранилище в Украйна, поразени са и три големи ТЕЦ в Киев

Руската атака с балистична ракета със среден обсег „Орешник“ е била насочена срещу най-голямото подземно газово хранилище в Украйна „Билче-Волицко-Угерское“ в Лвовска област, пишат Telegram каналите. Едновременно с това руснаците са поразили три големи топлоелектрически централи (ТЕЦ) в Киев.

В резултат на масирания удар на руската армия, части от Киев, Лвов и Кривой Рог остават без електричество и газ. Метрото в Киев е спряно заради липса на ток.

След нощната атака, продължила близо пет часа, небето над Лвовска област се е оцветило в ярко-розов и червен цвят.