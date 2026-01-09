НА ЖИВО
          Организира се среща между клубовете от елита, БФС и БПФЛ

          Събитието започва днес от 11.00 часа в Националната футболна база

          Снимка: www.facebook.com/BulgarianFootballUnion/?locale=bg_BG
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          В петък, 09 януари 2026 година, от 11.00 часа в Националната футболна база ще се проведе среща между клубовете от елита, Българския футболен съюз и Българската професионална футболна лига.

          След нейния край ще бъде проведена пресконференция, на която ще бъдат съобщени подробности около поставените теми и проведената дискусия.

          Не е изключено срещата да е свързана с предстоящите мачове за Купата на България, след като от Ботев Пловдив пожелаха датите на ¼-финалите да бъдат променени. 

          Освен това в навечерието на коледните празници от Лудогорец приканиха за „среща, на която да се обсъдят текущи проблеми на клубовете в началото на годината и преди подновяването на първенството и турнира за Купа на България“

