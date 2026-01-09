Откриха фалшива банкнота от 100 евро в игрална зала в Кюстендил

Служители на полицията са установили фалшиво евро в Кюстендил, съобщиха от органите на реда. Сигналът е подаден на 8 януари от 27-годишен мъж.

По данни на полицията, мъжът е предоставил банкнота от 100 евро, с която му е била изплатена печалба в игрална зала. При проверка е възникнало съмнение, че банкнотата е неистинска.

По случая е уведомена Прокуратура на Република България, като работата по изясняване на обстоятелствата продължава.