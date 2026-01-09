Отменени полети между Истанбул и Техеран заради напрежението в иранската столица

Шест полета от Истанбул до Техеран бяха отменени до момента заради ескалиращото напрежение и протестите в иранската столица.

Проверка на БТА в сайта на Истанбулското летище показва, че са отменени четири полета на „Търкиш еърлайнс“, както и по един полет на иранските авиокомпании „Табан еър“ и „Сепехран еърлайнс“.

Въпреки усложнената обстановка, още четири полета от Истанбул до Техеран все още са планирани. До иранската столица се очаква да летят самолетите на „Каспиан еърлайнс“, „Мераж“, „Кешм еърлайнс“ и „Иран еъртурс“.

Справка в информационната система на летището в Анкара показва, че към днешна дата от турската столица няма планирани полети за Техеран.

Макар част от самолетите да са излетели през изминалата нощ, няколко от тях не са успели да достигнат дестинациите си в Иран и са се върнали обратно от средата на полета, отбелязва Франс прес. Засегнати са полети, насочени към Техеран, Машхад и Шираз.

Турция и Иран имат обща граница с дължина около 500 километра, като между двете страни функционират три гранично-пропускателни пункта. Към този момент Анкара не е излязла с официална позиция относно ситуацията в Техеран.