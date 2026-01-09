Отмениха частичното бедствено положение в Крумовград

Със заповед на кмета на Крумовград е отменено частичното бедствено положение, въведено заради проливните валежи и последвалата липса на питейна вода в над 20 населени места в общината.

Това съобщи кметът Себихан Мехмед, като уточни, че водоподаването вече е възстановено във всички населени места и в най-засегнатия квартал на града – „Дружба“. Единствено село Златолист остава временно без вода, като по думите ѝ се работи по отстраняване на авария, а причината най-вероятно е скъсан водопровод.

Частичното бедствено положение беше обявено на 7 януари, след като река Крумовица заля и доведе до преливане на четири помпени станции, които снабдяват с вода град Крумовград и повече от 20 села в общината.

Количествата валежи са били изключително интензивни – за 48 часа, на 7 и 8 януари, в село Токачка са измерени 280 литра на квадратен метър, а в самия Крумовград – над 160 литра на квадратен метър.

Заради кризисната обстановка 8 януари беше обявен за неучебен ден, а на 9 януари общината осигури водоноски и минерална вода, за да бъде гарантирано столовото хранене в училищата и детските градини.

Още на 8 януари започнаха дейности по разчистване и възстановяване на нанесените щети. Предстои тяхното остойностяване, като общината ще търси финансова подкрепа за възстановяване на откъснатия път към село Бук, махала Лъжичник, както и за укрепване на основите на моста над река Крумовица, който свързва двете части на града.