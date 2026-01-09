Дирекцията на Природен парк „Врачански Балкан“ започва изпълнението на четиригодишен проект, насочен към опазването на защитените видове птици в региона. Инициативата бе официално представена на пресконференция в Природозащитен център „Натура“. Финансирането е осигурено по програма „Околна среда 2021 – 2027“ в рамките на процедура за изпълнение на мярка 70 от Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000. Общата стойност на инвестицията надхвърля 142 000 евро.

Основната цел на дейностите е да се гарантира устойчивостта на вече възстановената популация на белоглав лешояд, както и да се подпомогне възстановяващата се популация на черен лешояд в границите на парка. Инж. Цветан Цветков, експерт в ПП „Врачански Балкан“, поясни, че проектът предвижда редовно подхранване на птиците. Това ще се случва на специализираната площадка, изградена над врачанското село Челопек по време на предходен проект.

Инж. Цветков уточни, че в защитената зона на „Врачански Балкан“ се срещат три вида лешояди – белоглав, черен и египетски. Белоглавият лешояд се отличава като най-социалния вид, който търси храна в групи и гнезди колониално по труднодостъпни скали. По данни на експертите в района се наблюдават между 60 и 70 екземпляра от този вид. Гнездящите двойки са 27, като през изминалия отчетен период успешно са отгледани 20 малки.

Черният лешояд, който е най-големият лешояд в Европа и една от най-едрите хищни птици в света с размах на крилете до три метра, също бележи присъствие в парка. В зоната се наблюдават около 25 индивида, сформирани са седем гнездящи двойки, а през 2025 г. са отгледани две малки. Третият вид – египетският лешояд, е световно застрашен, най-малък по размер и единственият мигриращ сред тях в Европа. Въпреки че на територията на парка няма регистрирани гнездящи двойки, на площадките за подхранване редовно се забелязват хранещи се индивиди.

Експертите от ПП „Врачански Балкан“ подчертаха важната екологична роля на тези птици. Те акцентираха, че лешоядите не представляват заплаха за домашните и дивите животни. Поради факта, че се хранят с мърша, те с право са наричани „санитарите на природата“.