Проф. Захари Захариев: Има опасност БСП също да стане добавка към името ГЕРБ

„БСП върви към залеза на СДС и може също да се превърне в добавка към името ГЕРБ.“

Това каза членът на БСП и председател на на Българската национална асоциация „Един пояс, един път“ проф. Захари Захариев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Според члена на БСП, ако сега се проведе спешен конгрес на партията, това крие сериозни рискове. Той посочи още, че незабавната оставка на настоящия председател Атанас Зафиров, искана от младежката организация на формацията, няма да реши големите проблеми.