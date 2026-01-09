Проходът Шипка е отворен и проходим

Проходът Шипка в Габровско е почистен и обработен срещу заледяване, като движението в района се извършва нормално при зимни условия. Това съобщиха от Областното пътно управление.

Сняг и обработени пътни настилки на проходите „Шипка“ и Хаинбоаз – Евроком

По информация на дежурните екипи, през нощта не са регистрирани инциденти с автомобили, както и паднали дървета в района на прохода. Температурата във високите части е достигнала минус осем градуса, поради което от пътните служби отправят призив за повишено внимание при пътуване.

Отрицателни температури се отчитат в цялата област, като стойностите варират от минус осем до минус два градуса. Пътищата от държавната и общинската пътна мрежа продължават да се обработват активно срещу заледяване.

От южната страна на прохода, в посока Казанлък, пътната настилка е заледена, но обработена, като на място са работили две снегопочистващи машини, за да се осигури безопасното преминаване.