НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 09.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Проходът Шипка е отворен и проходим

          0
          12
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Проходът Шипка в Габровско е почистен и обработен срещу заледяване, като движението в района се извършва нормално при зимни условия. Това съобщиха от Областното пътно управление.

          - Реклама -

          Сняг и обработени пътни настилки на проходите „Шипка“ и Хаинбоаз – Евроком

          По информация на дежурните екипи, през нощта не са регистрирани инциденти с автомобили, както и паднали дървета в района на прохода. Температурата във високите части е достигнала минус осем градуса, поради което от пътните служби отправят призив за повишено внимание при пътуване.

          Сняг и обработени пътни настилки на проходите „Шипка“ и Хаинбоаз – Евроком

          Отрицателни температури се отчитат в цялата област, като стойностите варират от минус осем до минус два градуса. Пътищата от държавната и общинската пътна мрежа продължават да се обработват активно срещу заледяване.

          От южната страна на прохода, в посока Казанлък, пътната настилка е заледена, но обработена, като на място са работили две снегопочистващи машини, за да се осигури безопасното преминаване.

          Проходът Шипка в Габровско е почистен и обработен срещу заледяване, като движението в района се извършва нормално при зимни условия. Това съобщиха от Областното пътно управление.

          - Реклама -

          Сняг и обработени пътни настилки на проходите „Шипка“ и Хаинбоаз – Евроком

          По информация на дежурните екипи, през нощта не са регистрирани инциденти с автомобили, както и паднали дървета в района на прохода. Температурата във високите части е достигнала минус осем градуса, поради което от пътните служби отправят призив за повишено внимание при пътуване.

          Сняг и обработени пътни настилки на проходите „Шипка“ и Хаинбоаз – Евроком

          Отрицателни температури се отчитат в цялата област, като стойностите варират от минус осем до минус два градуса. Пътищата от държавната и общинската пътна мрежа продължават да се обработват активно срещу заледяване.

          От южната страна на прохода, в посока Казанлък, пътната настилка е заледена, но обработена, като на място са работили две снегопочистващи машини, за да се осигури безопасното преминаване.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Стотици снегопочистващи машини обработват основните републикански пътища

          Дамяна Караджова -
          В различни части на страната обстановката остава усложнена заради рязкото понижение на температурите и снеговалежите.
          Инциденти

          Тежка катастрофа с жертва блокира пътя Русе-Бяла, движението е пренасочено

          Пола Жекова -
          Тежък пътен инцидент с фатален край бе регистриран тази сутрин на главния път Русе - Бяла. По първоначални данни един човек е загинал след...
          Здраве

          Задължителна ваксина срещу варицела от юли: влиза в сила нова наредба

          Десислава Димитрова -
          От юли тази година ваксинирането срещу варицела става задължително, след като Наредбата за имунизациите в България беше обнародвана в Държавен вестник. Ваксината ще бъде безплатна.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions