Решения за милиарди: кабинетът в оставка се насочва към парите за пенсии

Министрите в оставка ще разгледат Дългосрочната инвестиционна политика на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, както и Средносрочната стратегия за инвестиране на средствата на фонда за периода 2026–2028 година.

Темите са включени в дневния ред на редовното заседание, насрочено за 10:00 часа. Според предварително обявената програма, правителството в оставка ще обсъди общо 18 точки, като инвестиционните документи, свързани с пенсионния фонд, са сред ключовите акценти.