      петък, 09.01.26
          Reuters: Русия за първи път използва ракетата „Орешник" с пълноценна взривна част – какво представлява това оръжие

          Русия обяви, че е извършила ракетен удар с „Орешник“ срещу Украйна в петък, 9 януари, съобщава Reuters, обяснявайки, че това е първият случай, в който това оръжие е използвано с целия му потенциал.

          Какво е „Орешник“?

          „Орешник“ е хиперзвукова балистична ракета със среден обсег. Русия я използва за първи път срещу Украйна през ноември 2024 г., но по това време ракетата е била въоръжена с макетни бойни глави и причини ограничени щети. Според украински източници това изстрелване е било тест.

          Настоящият удар, ако ракетата наистина е била въоръжена с бойни глави, може да е първият път, когато „Орешник“ е използван с пълноценен взривен полезен товар. Русия заяви, че целта е била „критична инфраструктура“ в Украйна, но степента на разрушенията не беше уточнена веднага.

          По какво тази ракета се различава от другите?

          Експертите отбелязват, че ключовата характеристика на „Орешник“ е способността ѝ да носи множество бойни глави, които могат едновременно да поразяват различни цели. Тази технология обикновено се използва в междуконтинентални балистични ракети с по-голям обсег.

          Ракетата е базирана на РС-26 „Рубеж“, която първоначално е разработена като междуконтинентална балистична ракета. Подобно на много руски оръжейни системи, „Орешник“ може да носи както конвенционални, така и ядрени бойни глави, но по време на настоящата атака не са открити признаци на ядрен компонент.

          Според Украйна, по време на изстрелването през 2024 г., ракетата е достигнала целта си приблизително 15 минути след излитането от южна Русия и е достигнала скорост от приблизително 13 600 км/ч.

          Изявления на Путин и западни оценки

          Владимир Путин по-рано заяви, че „Орешник“ е невъзможно да бъде прехванат, а разрушителната му мощ с конвенционална бойна глава е „сравнима с ядрена“. Западните експерти са скептични към тези твърдения.

          През декември 2024 г. американски служител заяви, че тази ракета не се счита за „революционно оръжие“, наричайки я експериментална и отбелязвайки, че Русия вероятно разполага само с ограничен брой такива ракети. Междувременно Русия твърди, че е започнала серийно производство на „Орешник“ от 2024 г. и дори прехвърли ракети в Беларус.

