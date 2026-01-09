Русия удари Лвов с ракета „Орешник“ в отговор на атаката срещу резиденцията на Путин

В отговор на атаката на Киев срещу резиденцията на президента на Русия Владимир Путин, руски военни нанесоха масиран удар, включително с ракетната система „Орешник“, срещу критично важни обекти в Украйна, съобщава руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

„Тази нощ, в отговор на терористичната атака на киевския режим срещу резиденцията на президента на Руската федерация в Новгородска област, която се случи в нощта на 29 декември 2025 г., руските въоръжени сили нанесоха масиран удар с високоточно оръжие с голям обсег от земята и водата, включително наземната мобилна ракетна система със среден обсег „Орешник“, както и ударни дронове, срещу критично важни обекти на територията на Украйна“, се казва в съобщението.

Отбелязва се, че „целите на удара са постигнати“.

„Повредени са съоръженията, произвеждащи безпилотните летателни апарати, използвани при терористичната атака, както и енергийната инфраструктура, поддържаща военно-промишления комплекс на Украйна“, добавят от руското военно ведомство.