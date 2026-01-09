НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 09.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Русия удари Лвов с ракета „Орешник“ в отговор на атаката срещу резиденцията на Путин

          11
          494
          Удар с Орешник
          Удар с Орешник
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          В отговор на атаката на Киев срещу резиденцията на президента на Русия Владимир Путин, руски военни нанесоха масиран удар, включително с ракетната система „Орешник“, срещу критично важни обекти в Украйна, съобщава руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

          - Реклама -

          „Тази нощ, в отговор на терористичната атака на киевския режим срещу резиденцията на президента на Руската федерация в Новгородска област, която се случи в нощта на 29 декември 2025 г., руските въоръжени сили нанесоха масиран удар с високоточно оръжие с голям обсег от земята и водата, включително наземната мобилна ракетна система със среден обсег „Орешник“, както и ударни дронове, срещу критично важни обекти на територията на Украйна“, се казва в съобщението.

          Отбелязва се, че „целите на удара са постигнати“.

          „Повредени са съоръженията, произвеждащи безпилотните летателни апарати, използвани при терористичната атака, както и енергийната инфраструктура, поддържаща военно-промишления комплекс на Украйна“, добавят от руското военно ведомство.

          В отговор на атаката на Киев срещу резиденцията на президента на Русия Владимир Путин, руски военни нанесоха масиран удар, включително с ракетната система „Орешник“, срещу критично важни обекти в Украйна, съобщава руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

          - Реклама -

          „Тази нощ, в отговор на терористичната атака на киевския режим срещу резиденцията на президента на Руската федерация в Новгородска област, която се случи в нощта на 29 декември 2025 г., руските въоръжени сили нанесоха масиран удар с високоточно оръжие с голям обсег от земята и водата, включително наземната мобилна ракетна система със среден обсег „Орешник“, както и ударни дронове, срещу критично важни обекти на територията на Украйна“, се казва в съобщението.

          Отбелязва се, че „целите на удара са постигнати“.

          „Повредени са съоръженията, произвеждащи безпилотните летателни апарати, използвани при терористичната атака, както и енергийната инфраструктура, поддържаща военно-промишления комплекс на Украйна“, добавят от руското военно ведомство.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          „Ню Йорк Таймс“: Първа реакция от Пентагона на удара с „Орешник“

          Никола Павлов -
          Русия може да е използвала ракета, способна да носи ядрена бойна глава, при удара по Лвовска област в нощта на 9 януари, което представлява...
          Политика

          Ким Чен-ун с обещание за безуслoвна подкрепа на Путин

          Пола Жекова -
          Севернокорейският лидер Ким Чен-ун е заявил в писмо до руския президент Владимир Путин, че Пхенян ще подкрепя неговата политика постоянно и без никакви условия. Информацията...
          Война

          Над половин милион руснаци в Белгородска област останаха без ток след обстрел на ВСУ

          Иван Христов -
          Обстрел на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) остави без електричество 556 хиляди жители на руската Белгородска област, съобщава губернаторът Вячеслав Гладков, цитиран от РИА...

          11 КОМЕНТАРА

          3. Вьпрос на време украйнците ще натиснат Москва Петербург и други големи градове И за това ще са виновни руснаците

            • Petar Atanasov
              По добре ли е да ги изоставят на враговете си за асимилация и да ги ползват за войници срещу тях…?

            • Илиян Димитров ти нормален ли си? Европа трябва да спре да е толерантна към такива като теб, дето се кефат на смъртта на деца и жени. Вие сте болни , колкото онова джудже Путин, който много скоро ще бъде свален от своите. Тогава ще се криете като мишки, подчовеци.

          8. Не ще бъдем обезсърчени! Готови сме да воюваме с Русия до последния украинец! Слава Україні!
            #ДаБългария #ДемократичнаБългария

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions