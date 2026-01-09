НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 09.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаОбщество

          Руски опозиционен журналист е намерен мъртъв в Париж

          0
          41
          Снимка: Sarah Meyssonnier, Reuters
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          38-годишен руски журналист е бил открит мъртъв в предградие на Париж, съобщи френският вестник Le Figaro, позовавайки се на полицейски източник.

          - Реклама -

          По информация на изданието мъжът е паднал от прозореца на апартамента си, намиращ се на седмия етаж. При огледа полицията е открила стол, поставен до прозореца, както и лекарства, изхвърлени в кошчето за боклук в жилището.

          Разследването продължава, като към този момент самоубийството се разглежда като една от основните версии, отбелязва Le Figaro. Според източници журналистът вероятно е бил подложен на заплахи от руските власти.

          В апартамента по време на инцидента е имало и съсед на починалия, който говорел само руски език. Той е бил в шоково състояние и е откаран в болница, пише Le Parisien.

          Русия: Фондацията на Навални е терористична организация Русия: Фондацията на Навални е терористична организация

          Независимият руски журналист Денис Балашов, базиран в Париж, съобщи в Telegram, че починалият е Евгений Сафронов. По думите му Сафронов е напуснал Русия преди началото на войната, след като медията, за която е работил, е била обявена за „чуждестранен агент“ от руските власти.

          Балашов допълва, че журналистът се е преместил в Париж преди около шест месеца и е страдал от депресия, докато се е опитвал да се установи отново в чужбина. Според него седмица преди смъртта му телефонът, профилите му в социалните мрежи, приложенията за съобщения и дори профилът му в руските държавни електронни услуги са били хакнати.

          38-годишен руски журналист е бил открит мъртъв в предградие на Париж, съобщи френският вестник Le Figaro, позовавайки се на полицейски източник.

          - Реклама -

          По информация на изданието мъжът е паднал от прозореца на апартамента си, намиращ се на седмия етаж. При огледа полицията е открила стол, поставен до прозореца, както и лекарства, изхвърлени в кошчето за боклук в жилището.

          Разследването продължава, като към този момент самоубийството се разглежда като една от основните версии, отбелязва Le Figaro. Според източници журналистът вероятно е бил подложен на заплахи от руските власти.

          В апартамента по време на инцидента е имало и съсед на починалия, който говорел само руски език. Той е бил в шоково състояние и е откаран в болница, пише Le Parisien.

          Русия: Фондацията на Навални е терористична организация Русия: Фондацията на Навални е терористична организация

          Независимият руски журналист Денис Балашов, базиран в Париж, съобщи в Telegram, че починалият е Евгений Сафронов. По думите му Сафронов е напуснал Русия преди началото на войната, след като медията, за която е работил, е била обявена за „чуждестранен агент“ от руските власти.

          Балашов допълва, че журналистът се е преместил в Париж преди около шест месеца и е страдал от депресия, докато се е опитвал да се установи отново в чужбина. Според него седмица преди смъртта му телефонът, профилите му в социалните мрежи, приложенията за съобщения и дори профилът му в руските държавни електронни услуги са били хакнати.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          ЕК настоява за възстановяване на интернет достъпа в Иран на фона на протестите

          Екип Евроком -
          На 9 януари говорител на Европейската комисия отправи официален призив за възстановяване на прекъснатата интернет връзка в Иран. Изявлението бе направено след постъпили съобщения,...
          Свят

          Тръмп пред „Ню Йорк таймс“: Моята моралност е единственото ми ограничение, нямам нужда от международното право

          Екип Евроком -
          В интервю за „Ню Йорк таймс“ президентът на САЩ Доналд Тръмп направи безпрецедентно изявление относно обхвата на своите правомощия като главнокомандващ. Според него властта...
          Европа

          Доналд Тръмп с писмо до Виктор Орбан: Нарича го „съюзник“ и планира визита

          Екип Евроком -
          Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп е изпратил официално писмо до унгарския министър-председател Виктор Орбан. В кореспонденцията американският държавен глава отправя пожелания за...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions