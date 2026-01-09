Руски опозиционен журналист е намерен мъртъв в Париж

38-годишен руски журналист е бил открит мъртъв в предградие на Париж, съобщи френският вестник Le Figaro, позовавайки се на полицейски източник.

По информация на изданието мъжът е паднал от прозореца на апартамента си, намиращ се на седмия етаж. При огледа полицията е открила стол, поставен до прозореца, както и лекарства, изхвърлени в кошчето за боклук в жилището.

Разследването продължава, като към този момент самоубийството се разглежда като една от основните версии, отбелязва Le Figaro. Според източници журналистът вероятно е бил подложен на заплахи от руските власти.

В апартамента по време на инцидента е имало и съсед на починалия, който говорел само руски език. Той е бил в шоково състояние и е откаран в болница, пише Le Parisien.

Независимият руски журналист Денис Балашов, базиран в Париж, съобщи в Telegram, че починалият е Евгений Сафронов. По думите му Сафронов е напуснал Русия преди началото на войната, след като медията, за която е работил, е била обявена за „чуждестранен агент“ от руските власти.

Балашов допълва, че журналистът се е преместил в Париж преди около шест месеца и е страдал от депресия, докато се е опитвал да се установи отново в чужбина. Според него седмица преди смъртта му телефонът, профилите му в социалните мрежи, приложенията за съобщения и дори профилът му в руските държавни електронни услуги са били хакнати.