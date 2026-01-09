На територията на Украйна в момента няма цели, срещу които използването на хиперзвуковата балистична ракета „Орешник“ би изглеждало рационално. Ударът с това оръжие е нанесен, за да се предадат „нужните сигнали за относително кратко време“, пише „Военная Хроника“.

Според Telegram канала, най-забележителната характеристика както на първото, така и на второто изстрелване на „Орешник“ от Русия е неговата прекомерност като средство за унищожение в контекста на войната в Украйна.

„В момента на територията на страната практически няма цели, срещу които използването на това оръжие би изглеждало рационално. По-голямата част от задачите на Русия отдавна се решават със съществуващия ѝ арсенал: оперативно-тактически комплекси тип „Искандер-М“, крилати ракети Х-101, самолети и безпилотни летателни апарати. Тези системи покриват практически целия спектър от цели, необходими за оперативно и стратегическо планиране, по отношение на обхват, точност и мощност“, се отбелязва в материала.

Според експерта, „Орешник“ първоначално не е бил проектиран да решава мисии строго в контекста на войната в Украйна. Използването му има друг адрес и е сигнал от различно ниво. Второто разполагане съвпада със засилените дискусии в редица европейски страни относно евентуалното разполагане на техни контингенти на украинска територия – във всякакъв формат, от „наблюдение“ до ограничени военни операции.

„В този контекст „Орешник“ служи като класически, ако не и образцов, компонент на ядреното възпиране. Целта му не е да унищожава конкретни цели, а да демонстрира такива времеви и технически параметри на въздействието, че самата идея за използване на чуждестранни оръжия и сили, независимо дали в Украйна или другаде в Европа, става безсмислена. Именно тук прекомерността става съзнателно очевидна, позволявайки всички необходими сигнали да бъдат предадени за относително кратък период от време“, заключават от „Военная Хроника“.