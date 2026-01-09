Руснаците удариха районните котелни в Киев, половин милион са без ток и вода

По време на руската атака срещу Киев в нощта на 9 януари са поразени районни котелни, заяви украинският премиер Юлия Свириденко. Тя подчерта, че това е енергиен тероризъм и опит за използване на зимата като оръжие, предава „Зеркало недели“.

Правителственият ръководител отбеляза, че в момента се работи по захранването на повече от 500 000 потребители в града. В някои райони на столицата обаче има прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването поради повреди по подстанции, линии и производствени съоръжения.

Атаката доведе и до загуба на електрозахранване в Славутич, Киевска област. В момента енергийните работници възстановяват електрозахранването на приблизително 3000 клиенти в Черниговска област.

„В същото време, поради лошо време, регистрираме прекъсвания на електрозахранването в определени населени места в повечето региони. Аварийни екипи работят за възстановяване на електрозахранването“, добави премиерът.

Припомняме, че „Киевводоканал“ и „Киевтеплоенерго“ съобщиха за частично прекъсване на топлозахранването и водоснабдяването в столицата на Украйна поради прекъсване на електрозахранването. Водоснабдяването е недостъпно в Печорски район и на левия бряг на града, докато отоплението е недостъпно в Печорски, Деснянски и части от Днепровски, Дарницки, Шевченковски, Голосеевски, Оболонски, Соломянски и Подилски райони.

Тази сутрин операторът на мрежата ДТЕК съобщи за аварийни прекъсвания на левия бряг на Киев. Междувременно, почасовите ограничения остават в сила на десния бряг.