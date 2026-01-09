Рядко срещано: Мач в НБА бе отложен, заради лошо състояние на паркет в зала

Мачът между Чикаго Булс и Маями Хийт от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация не успя да се проведе по програма и беше отложен. Причината е конденз в залата на “биковете”!

Легендарната зала “Юнайтед Център” беше домакин на мач на хокейния Чикаго Блекхоукс преди ден и след необичайно топъл и дъждовен – баскетболното игрище не беше в състояние за игра.

Баскетболистите и от двата отбора преминаха през стандартните си процедури за загряване преди мача, но решиха, че игрището не е безопасно за провеждане на срещата.

В рамките на 90 минути организаторите не успяха да решат проблема с всевъзможни методи и треньорите на двата отбора решиха за отлагането. Все още няма обявена нова дата за провеждането на този двубой.

Резултатите от НБА:

Шарлът Хорнетс – Индиана Пейсърс 112:114

Минесота Тимбъруувс – Кливланд Кавалиърс 131:122

Юта Джаз – Далас Маверикс 116:114